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醒著也無法逃離（一○）

木言若風
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周子風手裡捏著扳手，像被點了穴一樣愣在原地。他盯著藍玫那截裸露在外，顯得有些蒼白瘦削的後頸，又看向她那頭短得幾乎能看見耳廓的黑髮。

他的喉結劇烈地上下滑動了一下，右耳上的無線耳機指示燈閃得飛快。

「你……」周子風的聲音有些沙啞，像是從生鏽的管道裡擠出來的，「你真剪了？」

「剪了。」藍玫平靜地看著他。

「瘋了。」周子風扔下扳手，金屬落地，發出清脆的撞擊聲。他站起來，因為膝蓋的疼痛倒吸了一口涼氣，身子晃了晃。他盯著藍玫，眼神裡閃過一絲困惑，隨後被一種習慣性的、維護秩序的憤怒蓋過，「藍玫，你到底想幹什麼？一把歲數了，搞這些特立獨行的動作，你覺得有意思嗎？考慮過我的感受嗎？明天老陳兩口子看見你這樣，你讓我怎麼解釋？」

「不需要解釋。」藍玫走到那排藍色的貨架前，指著那個裝滿工具的箱子，「你修不好的不是螺絲，周子風。你只是習慣了有人幫你扶著梯子。」

「你這話什麼意思？」周子風逼近一步，耳機裡隱約傳出播音員在分析「中美關係的不確定性」。

藍玫沒退。她看著周子風，近距離地看著他鼻尖上的黑頭、看著他因為焦慮而泛紅的眼球。

「我的意思是，我不想再理髮了、不想再洗那口鍋，也不想再為了你說的那頓『不划算』的豬排道歉。」

周子風冷笑一聲，他試圖重新撿起他的邏輯：「就為了這？就為了幾雞毛蒜皮的小事？藍玫，你太幼稚了。你看看這房子，看看咱們的退休金帳戶，看看孩子。離開這個家，你一個人在紐約怎麼活？你那點工資，連地稅都交不起。」（一○）

精華 FAQ

  • 周子風一開始被藍玫的新髮型震住，隨即轉為憤怒，認為她的行為太特立獨行，也擔心鄰里與家人看見後難以交代，反映他對秩序與面子的強烈執著。

  • 藍玫表示自己不想再理髮、不想再洗鍋，也不想再為他認為「不划算」的豬排道歉，重點是她厭倦了長期被家庭瑣事與他的要求消耗。

  • 周子風搬出房子、退休金帳戶、孩子與紐約生活成本，強調藍玫一個人難以負擔地稅與生活開銷，試圖用現實壓力迫使她留在原本的家庭關係中。

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