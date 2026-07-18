「留香三百年，多麼優雅而高貴。盛先生，我真高興能夠認識你……」語畢，米婭站起身來，舉起雙手，準確地按住盛望軒的肩頭。然後，輕輕捧住盛望軒的臉，兩手輕觸他的頭髮、額頭、眉骨、臉頰、下巴，臉上滿是歡喜的笑。

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A先生看到推門進來的盛望軒，接過他遞上的書包，問了一句：「很順利吧？」看著他點了頭，臉上卻是魂不守舍的表情，沒有再多說什麼，心裡卻是歡喜的。

半個鐘點以後，盛望軒走到門後的飲料小桌前，沖泡了兩杯咖啡，端到了茶几上，招呼A先生：「休息十分鐘。」

熱咖啡喝了一口，A先生望著表情凝重的盛望軒，關切地問道：「『衛士』沒有刁難你吧？」

盛望軒微笑：「牠知道我是愛狗的人，很快就放我進門了。」

A先生點頭，很隨和地問道：「米婭極為敬業，想必你們合作愉快……」

「工作不是問題，米婭從容不迫，而且非常專業。但是，我為她擔心……」盛望軒選擇著合適的詞彙，來表達他此時此刻複雜的心情。

「你知道背山面海的克羅埃西亞？」

「我知道一點點，足球中場大師莫德里奇就來自克羅埃西亞。」盛望軒回答。於是A先生緩緩開口，講起了米婭的故事：「米婭來自克羅埃西亞南部斯普利特。父親是歷史學者、母親是音樂家，米婭是他們的獨生女兒。1999年春天，她五歲的時候，父母的長輩病逝黑山東部伊凡堡。那地方北臨塞爾維亞、東臨科索沃、南臨阿爾巴尼亞，在上個世紀末不可能是個平靜的地方……（七）