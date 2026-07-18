「你有父母疼，還有這隔代混血的福氣。你這投胎的技術，是妥妥贏在了起跑線。哪像我，就是個苦哈哈的漁家子弟。」

「不，你不知道。」

方芳猛地從他肩膀上抬起頭，一把摘下大墨鏡，露出了泛紅的雙眼。小尤見狀，連忙手忙腳亂地從兜裡掏出紙巾，遞了過去。

方芳接過紙巾，卻沒去擦淚，只是死死攥在手心裡，任由指甲陷進皺巴巴的紙團。

「其實，我未必比那個吉普賽姑娘命好。你覺得我贏在了起跑線？不，我從一出生就出局了。」她盯著地上的斷枝，聲音顫得厲害：「我爸不認我，我一落地他就跑了。我媽受了刺激，在那之後的很多年裡，她都以療養院 為家。」

她停頓了一會，目光像是陷進了石縫裡，「我是外婆帶大的，可她從來沒喜歡過我。外婆走後，我就成了個沒人要的皮球，被舅舅踢給姨媽，又被姨媽塞給遠親……」

「那……你這些年……」小尤訥訥地開口，原本靈光的腦子此時像是生了鏽，除了幾個殘缺的音節，再也擠不出半句圓場的話。

「我在衛校讀了護理，因為免學費。原本想安穩當一輩子護士的。」方芳自嘲地笑了笑，目光有些虛焦，「實習時我護理過一個知名演員，她說我這張臉不去拍戲可惜了，就推薦我進了劇組。」

「照這麼說，你和你父親那邊斷得乾乾淨淨。」小尤敏銳地抓住了重點，關切中帶了幾分好奇，「那你又是怎麼知道自己有斯拉夫血統的？這中間總得有個信兒吧。」

方芳低垂著眼簾，手指下意識地撥弄著那團被揉皺的紙巾。

「我媽後來被送到了康復農場，也就是在那裡養老。我偶爾會去看看她。她精神狀態好的時候，斷斷續續跟我講了一些過去的事。」（三一）