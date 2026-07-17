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蘭菊之戀（六）

韓秀
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不忍拒絕，盛望軒從書包側面小袋，拿出了包種茶和蘭菊：「我帶了台灣產的包種茶和蘭菊，您要不要試試看？」

米婭的笑容燦爛。他們移動到流理台，米婭坐在高凳上，一邊指揮盛望軒燒水，拿取茶壺、茶杯、蜂蜜罐，一邊捧著已經打開包裝的茶葉聞香：「迷人的香氛，『包種』，我會永遠記得這個名字……」

盛望軒取了茶葉，放在壺裡的銅絲茶漏中，打開蘭菊的包裝，把三粒淡黃色的花蕾放在米婭的手心裡，然後，他看到了一幅令他心碎的圖景。米婭用她靈巧的手指細細「端詳」這三粒花蕾，然後深深吸氣，然後帶著微醺，喃喃開口：「世界上竟然有這樣的美好之物……」

盛望軒將溫度有九十幾度的開水，緩緩注入茶壺。米婭準確地將那三粒花蕾，一粒粒地放入壺中，蓋上壺蓋，動作之精準，讓盛望軒嘆為觀止。三分鐘以後，盛望軒不但把茶湯注入茶杯，調入些許蜂蜜，而且把那已經綻放的花朵，放在米婭的茶杯裡，端到了她的面前……

「衛士」起身，來到米婭身旁，把頭靠在米婭身上，望著安靜的主人。然後，牠轉頭望著盛望軒，流露出感激的神情。

「包種茶與菊花是絕配。這菊花名字叫做蘭菊。我想，那就是上好的胎菊，廠商稱呼它『留香三百年』，希望名副其實。」盛望軒望著眼前濃得化不開的情誼，心裡掙扎著，好不容易打破了沉默。

「可以再次沖泡嗎？」米婭問道。

盛望軒篤定地回答：「可以沖泡三次。這些茶葉和這包蘭菊都留給您。您有需要的時候，請打電話給我，我再送些過來……」

畢竟仍然是上班時間，盛望軒匆匆喝了一杯茶，起身告辭。（六）

精華 FAQ

  • 他從書包側袋拿出包種茶與蘭菊，並向米婭介紹這是台灣產的茶與花材，邀她一起試試看，作為這段相處中的重要心意。

  • 米婭先聞茶香，再用手指端詳花蕾，還深深吸氣並讚嘆世界上竟有如此美好之物，顯示她雖看不見，仍能以感官深刻體會茶花之美。

  • 盛望軒表示包種茶與蘭菊可回沖3次，並把茶葉與花材都留給米婭，還說她有需要可再打電話，他會再送來，之後便因上班時間離去。

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