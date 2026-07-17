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不走回頭路（三○）

徐徐
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「《巴黎聖母院》裡，最可憐的，其實不是凱西莫多。」小尤說，「很多人記得那個敲鐘人，記得他的醜陋、孤獨，記得他最後抱著愛絲美拉達死在墓穴裡。可真正從頭到尾都沒被命運放過的人，是愛絲美拉達。」

風從廣場上穿過去，把他的聲音吹得有些散。

「她一直以為自己是吉普賽人，其實壓根兒不是。她是地道的法國人，襁褓裡就被流浪藝人偷走了。那麼多年，她身上一直藏著一只小小的繡花鞋，那是她嬰兒時留下的唯一念想，也是唯一能證明她是誰的東西。」

「可憐……」方芳低低說了一句，嗓子眼裡像是堵了團棉花。

「最殘忍的地方就在這兒。母女倆才剛認出來，人就被官兵抓走了。等著愛絲美拉達的，是無情的絞刑架…… 」小尤嘆了口氣，手裡的枯枝「啪」的一聲斷了。

方芳突然抬起手，飛快地抹了一下臉。

「哎，你怎麼了？怎麼這麼容易動感情啊？」小尤似乎慌了神。他的語氣變得亂七八糟，甚至帶了點求饒的意味，「別哭，哎，你別哭啊！那是雨果編出來的，假的，都是瞎編的……你千萬別當真啊！」

方芳卻像是被那根斷枝戳中了淚腺，嗚咽聲再也藏不住，最後身子一歪，猛地伏到小尤的肩膀上。她極力克制著，只有肩膀在劇烈地抽動。

小尤像是被施了定身法，兩隻手懸在半空，簡直不知道往哪兒放才好。過了好一會，他才像安撫一個受驚孩子似的，笨拙地抬起手，輕輕拍了拍方芳的後背。

「哎，方芳，你這就是代入感太強了。你跟那個吉普賽女孩哪能一樣啊？」小尤試圖找回平日裡那套導遊的幽默，語調卻透著幾分小心。（三○）

精華 FAQ

  • 小尤認為最可憐的是愛絲美拉達，因為她從嬰兒時就被偷走，長大後才知自己身世，卻又在母女相認後立刻被抓走，最終面臨絞刑，命運幾乎沒有放過她。

  • 小尤說她其實不是吉普賽人，而是地道的法國人，嬰兒時期就被流浪藝人偷走。她一直隨身藏著一只小繡花鞋，那是唯一能證明她身分與童年記憶的物件。

  • 方芳先是低聲感嘆，接著因為故事太悲慘而抹臉落淚，最後情緒全面潰堤，伏到小尤肩上嗚咽。小尤則慌忙安慰，試著用幽默化解她的強烈代入感。

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