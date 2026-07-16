米婭聽的不知是何種語言，她說出來的是清晰、準確、毫無瑕疵的美國英語。

此時此刻，盛望軒有了機會仔細打量這個空間。到處都是弧形，全無稜角，遠處沙發前的小几是橢圓形，不遠處流理台的邊角全是弧形。沒有寫字檯，有書架，整排灰色布面的盲文書。沒有電視，只有昂貴的音響設備和大量的有聲書。家具之間有著寬敞的空間，方便米婭毫無窒礙地行走……

眼前這張圓桌周圍四把椅子的後背也是弧形。桌上的圓盤裡沒有裁紙刀之類的辦公用具，卻有摺疊整齊的塑膠袋、膠帶之類的用具……

餘光所及，盛望軒看到了陽台一角，一張藤編涼椅、一張藤編小圓几、一盆盛開的黃色玫瑰。他心裡一動，可不知米婭如何提水澆花……

四十五分鐘之後，工作結束。米婭從頭上取下耳機，面對著盛望軒，臉上浮起一個溫暖的微笑。盛望軒按鍵，錄音帶無聲地停止轉動。米婭伸手，盛望軒便直接地將整個錄音機交到米婭手裡。只見她熟練地將錄音機裝進一個塑膠袋，從一台膠帶上拉下長短合宜的白色膠帶，纏繞在已經包裹好的錄音機上，用黑色粗筆在上面簽名，並寫下日期。

「客戶的隱私，得到了保全。」米婭這樣說。她打開自己的錄放機，取出那份急件錄音帶，嚴密包裝，並用膠帶固定在盛望軒的錄音機上，這才推到盛望軒面前。

盛望軒望著米婭這一連串動作，心生欽佩。雙手拿起包裹好的錄音機，放進書包裡，鄭重說道：「我從這裡直接回辦公室，交給A先生，您可以放心。」

米婭沒有接話，卻悠悠地問道：「您有時間喝一杯茶嗎？」（五）