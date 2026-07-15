大門自動開啟，大樓管理櫃檯的小姐笑臉迎人。盛望軒很客氣地遞上名片：「我來拜訪米婭小姐，她住在三○七室。」

小姐微笑：「電梯在您右手邊，米婭小姐在等您。」

盛望軒心裡高興，這位米婭，甚是周到。謝過櫃檯小姐，他大步跨進電梯，前往三樓。

三○七室竟然是電梯一側的第一間。他輕輕按了一下電鈴，退後一步，面對了門上的監視孔。雖然米婭看不見，他還是循規蹈矩。

門開處，大狗「衛士」當道。好漂亮的狗！盛望軒滿心歡喜。「衛士」走了出來，豎起耳朵，滿臉嚴肅地圍著來客轉了一圈，這才款步走進家門，站到了主人身旁，表情溫和。

過了「衛士」這一關，盛望軒這才能夠打量面前的女子。濃密溫暖的蜜糖色短髮披肩，咖啡色點綴著黃色小花的長裙及地。茶色墨鏡下面一根通天鼻，唇線精緻的小嘴裡吐出親切的歡迎詞：「盛先生，請進。」

環視四周，這是一個線條極為順暢的空間，怎樣會如此順暢，盛望軒來不及細想。米婭不需盲人白杖，優雅地前頭帶路。隔著兩三步的距離，盛望軒看到「衛士」投來溫柔的一瞥，並且安心地坐到了牠舒適的坐墊中。盛望軒報以溫暖的微笑，跟著米婭走到圓形餐桌的一側，將密封的錄音帶放在桌上。

米婭說：「您請坐。」然後，自己坐下來，伸出手去，極為準確地拿起錄音帶，迅捷地拆開包裝，放進桌上的一架錄放機，並且戴上耳機。盛望軒不敢怠慢，快速從書包裡取出錄音機，在米婭對面坐下來。

米婭微笑：「您準備好了嗎？我們開始……」

盛望軒回答：「準備好了，請您開始……」同時按鍵，看到錄音帶在機器裡無聲地緩慢轉動，耳邊傳來米婭悠揚的語聲。（四）