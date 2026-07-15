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醒著也無法逃離（七）

木言若風
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那種感覺很奇妙，涼颼颼的，卻讓她感到無比的清醒。

藍玫重新走回停車場。交費時，那個拉美裔保安盯著她的新髮型看了一眼，吹了聲口哨：「Nice haircut, lady.」

藍玫對他笑了笑。那是她今天第一個發自內心的笑容。

她坐進舊豐田，打開了頭頂的閱讀燈，翻開遮光板的鏡子，從包裡翻出那支深紅色的口紅，又補了一次。

然後，她撥通了周子風的電話。

電話幾乎是秒接的。

「你終於接了！藍玫，你現在越來越不像話了。內六角扳手我找到了，但是那顆螺絲鏽死了，我弄不動。你趕緊回來幫我扶著梯子，我得……」

「周子風。」藍玫打斷了他的話。

電話那頭愣住了。藍玫很少用這種毫無波瀾的語氣叫他的全名。

「老陳那邊的聚餐，你自己訂吧。我明晚約了同事去布魯克林看電影，不去了。」

「你說什麼？不去了！你知不知道，老陳跟我幾十年的交情……」

「還有，」藍玫看著窗外停車場昏暗的燈光，「洗碗池裡的那口鍋，如果你實在不想洗，就扔掉吧。換個新的，或者以後不吃紅燒肉了也行。」

「藍玫，你是不是吃錯藥了？你到底在哪？」周子風的聲音裡帶著怒氣，似乎馬上要爆發了，他甚至忘記了引用他的那些邏輯。

「我在曼哈頓。」藍玫發動了車子，引擎的聲音在密閉的停車場裡沉悶地迴響，「我現在開車回去，大概一小時到家。」

「你回來咱們好好談談，你這種行為毫無邏輯。」

藍玫掛斷了電話。

她把那頂白色的草帽拿過來，放在膝蓋上。她修長的手指撫摸著草帽上的蕾絲邊，然後輕輕一用力。

「嘶──」的一聲。蕾絲邊被扯掉了一小截。

她覺得那頂帽子其實也沒那麼重要了。（七）

精華 FAQ

  • 她先重新整理髮型，再補上一層深紅色口紅，之後坐進車內開燈照鏡，整個過程讓她恢復冷靜，也像是在重新掌握自己的狀態。

  • 藍玫明確表示自己不參加老陳的聚餐，還說明晚要去布魯克林看電影，並拒絕再被家務和人情綁住，態度比以往堅定許多。

  • 她輕輕扯掉草帽上一小截蕾絲，表示那頂帽子已不再重要，象徵她開始鬆動對外在束縛的依附，走向更自由的自我選擇。

布魯克林 豐田 曼哈頓

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