我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

不走回頭路（二八）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

「人在折騰、疲憊的時候最容易分心，也是賊最愛『衝業績』的時候。記住我常說的那句老話：在歐洲，離開視線三秒鐘的行李，就不再屬於你了。」

他這一說，我也跟著緊張起來。好在我和阿歡只有一只大箱子，外加兩個隨身包，四隻眼睛盯著，總歸出不了大亂子。可方芳一個人拖著那麼多行李，回程的路上該怎麼折騰？

大巴平穩地駛上主路。我側過身，半開玩笑地跟她搭話：「剛才真是有驚無險。不過你那兩只箱子也夠沉的，那賊拖得磕磕絆絆，可是夠嗆。」

方芳正低頭揉著跑痛的腳踝。一早的折騰似乎耗盡了她的精力，她顯然也懶得再維持那端著的勁兒了。

「沒辦法，沉也得帶著。」她很乾脆地說，透著一種理所當然的直白，「你沒見我這一路都在忙嗎？大老遠跑這一趟，總得順手做點代購，把旅費掙回來。」

「你在做代購？」我有些意外，「都買些啥？」

「巧克力、保健品、首飾、包包……」她說著竟笑了起來，「兩只箱子最底下，還各壓著一只琺瑯鑄鐵鍋。」

「好傢伙！」阿歡也忍不住加入談話，笑得有點誇張，「敢情你大老遠飛趟歐洲，不光是為了尋寶探祕，還順道兼職了一把國際搬運工啊？」

「你這人，怎麼說話呢。」我用手肘頂了阿歡一下，轉頭替她打圓場，「方芳這趟出來，開銷多大啊，光是昨天租那身行頭，就得砸進去不少歐。人家這叫『以商養遊』，玩一趟還能順手把機票錢給掙回來，這才是真本事。」

方芳沒接話，只是輕輕把頭靠在窗玻璃上，看著窗外倒退的街景。她又習慣性地戴上了她的大墨鏡。

大巴把我們丟在聖母院附近。（二八）

精華 FAQ

  • 因為旅途中最容易在疲憊分心時被扒手盯上，尤其在歐洲，行李一旦離開視線短短幾秒，就可能立刻被偷走，所以必須全程緊盯。

  • 她還順便做代購，購買了巧克力、保健品、首飾、包包等商品，甚至在箱底各壓了一只琺瑯鑄鐵鍋，打算靠這些補回旅費。

  • 大巴一路行駛後，最後把眾人放在聖母院附近。方芳則因一整天奔波而顯得疲憊，靠著窗邊休息，情緒也比先前平靜許多。

上一則

奇美實業董座許家彰永續布局 延續許文龍「幸福哲學」

延伸閱讀

不走回頭路（一二）

不走回頭路（一二）
不走回頭路（二○）

不走回頭路（二○）
不走回頭路（一五）

不走回頭路（一五）
不走回頭路（八）

不走回頭路（八）

熱門新聞

（圖／123RF）

從小貓身上學到溝通

2026-07-10 02:00
蜂鳥在作者家門口的吊燈築巢。（圖／作者葉宗貞提供）

蜂鳥來了

2026-07-10 02:00
（圖／abwu）

華語文學離世界文學還有多遠？

2026-07-13 02:00

先生闖大禍

2026-07-10 02:00
阿根廷近日新落成的足球傳奇巨星梅西雕像、高約26公尺、重達70噸。（路透）

親見梅西雕像 阿根廷球神再封神

2026-07-08 01:10
（圖／123RF、AI協作生成）

一縷蛛絲通向你：懷特的愛情(上)

2026-07-12 02:00

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票