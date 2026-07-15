圖／123RF

1 遇見福爾摩斯

在倫敦的時候，我住在貝克街，離福爾摩斯的家很近，卻從來沒進去過。

每次經過那裡，門外總是排了一長排的遊客，等著參觀變成博物館的福爾摩斯家。

福爾摩斯是個小說人物，哪來的家？ 不過小說裡說他住在貝克街二二一號B，那他就住在貝克街。這和迪士尼 樂園也沒什麼區別。

這棟連排房子是1815年建的，喬治亞風格，有點年代感。以前曾經是寄宿公寓，小說中的福爾摩斯和華生醫生也曾經是房客。

我突然想起「地理是歷史，歷史是神話」這個說法。

我們不是真假不分，是很喜歡分，亂分一通。自己愛怎麼分怎麼分，在假裡面打轉。

附近有很多看起來很精緻的咖啡館，但我還是走進了最近的一家星巴克。

看到陶瓷杯重新回到店裡，我心裡一陣高興。可頌被放在真正的陶瓷盤子上，更是讓人滿足。天氣很好，陽光剛好，一切都很美味。

突然間，我看到一個打扮成福爾摩斯的人走了進來。

大概只是粉絲吧，我想，也沒多看一眼。在紐約住久了，什麼怪人沒見過。

然而，我卻開始變得有點疑神疑鬼。

我感覺自己被跟蹤了。

我告訴自己，那只是個剛好和我走進同一家咖啡館的陌生人而已。

那個人點了餐，然後坐在我旁邊。

「你好！」他說，一口美國腔。

好吧，大概只是個和我一樣有點精神問題的觀光客。

我低頭攪動咖啡，假裝專心。

「你不喜歡排隊。」他忽然說。

我一愣。

「什麼？」

「你住在這附近，但從沒進過那棟房子。」他指了指窗外的方向，「你討厭被集體情緒推著走。」

我抬頭看他。他戴著獵鹿帽，但眼神過於清醒。

「你只是亂猜吧？」我說。

他笑了笑。

「你的鞋子很乾淨，但鞋邊有倫敦雨水留下的白痕，表示你走很多路，卻不喜歡人多的地方。你剛剛看窗外的時候，眼神不像遊客，比較像是在確認距離。」

我突然有點不自在。

他說：「做為一個小說裡的偵探，我其實很清楚自己的處境。」

他頓了一下，補了一句：「至少，做為一個被人扮演的角色。」

他開始用一種偵探式的語氣說話，好像真的在破案。但那只是因為他不是，所以才能這樣說。

「神祕，來自於我們不願意接受真相。」

「如果我們的頭腦夠清楚，就不會有案件。」他攤開手。「根本不會有犯罪，而我，也就沒有任何東西可以揭穿。」

我想著他說的話。

我剛剛不就是憑著自己的想像，把他的身分變成了一個謎嗎？我自己把自己逼瘋。

「神祕，來自於我們不願意接受真相。」我想了想，差點脫口問：「什麼真相？」但隨即意識到，凡是可以有不只一個答案的，就不是真相。

他是對的。

他一直都是對的。

不管我遇見的是誰。

2 太陽的疑問

有一天黃昏，太陽看見了天邊的月亮。

他第一次注意到月亮，對她一見鍾情，一聲「好美啊」，剛說完就沉下去了。

當然太陽沒有沉下去，只是我們看起來他沉下去了。但他感覺自己被月亮的美貌砸到，第一次體會到人類說的「沉下去」的感覺。

太陽到處找月亮，有人告訴他：「你不在她才能來，也不是天天來。」

太陽說：「我不在她才來，那我怎麼發現她的？」

「有時候她來得早一些嘛！」

有個人試圖跟太陽解釋：「其實月亮就是反射你的光，你才看到她的，只是你的想像。」

另一個人聽了說：「不對。有月亮，她只是不發光。我們看不見她的時候，她也在。」

又有一個人說：「可是，你喜歡上的是你看到的月亮。你其實並不知道她是什麼樣子，還是別找她了吧！」

還有一個人說：「你不是太陽吧？太陽不可能看得見月亮的。」

這把太陽聽糊塗了。

太陽四處打聽月亮的消息，把大家都弄煩了。大家開始抱怨晴天太多、白天太長。

大家不想理太陽了，也不回答他的問題。

太陽也煩了，好不容易想說點話，氣氛卻這麼不歡樂。

太陽越來越煩，地球越來越熱。月亮無所謂地繞著地球轉啊轉，轉到哪天算哪天。

3 鄰居的鸚鵡

有兩位住在隔壁的鄰居，各自養了一隻會說話的鸚鵡。兩人都沒有刻意訓練牠們，任由鸚鵡在日常生活中聽見什麼，就學什麼、說什麼。久而久之，鸚鵡成了主人的回音。一隻滿嘴漂亮話，另一隻則相反。

兩位鄰居的性格截然不同。若是住在附近，或稍微與他們往來過的人，很容易就能分辨出來。

一位說話總是輕聲細語，語氣溫和、待人親切；另一位嗓門洪亮、情緒外放，動不動就夾雜著粗口與咒罵。（上）