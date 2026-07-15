遇見福爾摩斯（上）
1 遇見福爾摩斯
在倫敦的時候，我住在貝克街，離福爾摩斯的家很近，卻從來沒進去過。
每次經過那裡，門外總是排了一長排的遊客，等著參觀變成博物館的福爾摩斯家。
福爾摩斯是個小說人物，哪來的家？ 不過小說裡說他住在貝克街二二一號B，那他就住在貝克街。這和迪士尼樂園也沒什麼區別。
這棟連排房子是1815年建的，喬治亞風格，有點年代感。以前曾經是寄宿公寓，小說中的福爾摩斯和華生醫生也曾經是房客。
我突然想起「地理是歷史，歷史是神話」這個說法。
我們不是真假不分，是很喜歡分，亂分一通。自己愛怎麼分怎麼分，在假裡面打轉。
附近有很多看起來很精緻的咖啡館，但我還是走進了最近的一家星巴克。
看到陶瓷杯重新回到店裡，我心裡一陣高興。可頌被放在真正的陶瓷盤子上，更是讓人滿足。天氣很好，陽光剛好，一切都很美味。
突然間，我看到一個打扮成福爾摩斯的人走了進來。
大概只是粉絲吧，我想，也沒多看一眼。在紐約住久了，什麼怪人沒見過。
然而，我卻開始變得有點疑神疑鬼。
我感覺自己被跟蹤了。
我告訴自己，那只是個剛好和我走進同一家咖啡館的陌生人而已。
那個人點了餐，然後坐在我旁邊。
「你好！」他說，一口美國腔。
好吧，大概只是個和我一樣有點精神問題的觀光客。
我低頭攪動咖啡，假裝專心。
「你不喜歡排隊。」他忽然說。
我一愣。
「什麼？」
「你住在這附近，但從沒進過那棟房子。」他指了指窗外的方向，「你討厭被集體情緒推著走。」
我抬頭看他。他戴著獵鹿帽，但眼神過於清醒。
「你只是亂猜吧？」我說。
他笑了笑。
「你的鞋子很乾淨，但鞋邊有倫敦雨水留下的白痕，表示你走很多路，卻不喜歡人多的地方。你剛剛看窗外的時候，眼神不像遊客，比較像是在確認距離。」
我突然有點不自在。
他說：「做為一個小說裡的偵探，我其實很清楚自己的處境。」
他頓了一下，補了一句：「至少，做為一個被人扮演的角色。」
他開始用一種偵探式的語氣說話，好像真的在破案。但那只是因為他不是，所以才能這樣說。
「神祕，來自於我們不願意接受真相。」
「如果我們的頭腦夠清楚，就不會有案件。」他攤開手。「根本不會有犯罪，而我，也就沒有任何東西可以揭穿。」
我想著他說的話。
我剛剛不就是憑著自己的想像，把他的身分變成了一個謎嗎？我自己把自己逼瘋。
「神祕，來自於我們不願意接受真相。」我想了想，差點脫口問：「什麼真相？」但隨即意識到，凡是可以有不只一個答案的，就不是真相。
他是對的。
他一直都是對的。
不管我遇見的是誰。
2 太陽的疑問
有一天黃昏，太陽看見了天邊的月亮。
他第一次注意到月亮，對她一見鍾情，一聲「好美啊」，剛說完就沉下去了。
當然太陽沒有沉下去，只是我們看起來他沉下去了。但他感覺自己被月亮的美貌砸到，第一次體會到人類說的「沉下去」的感覺。
太陽到處找月亮，有人告訴他：「你不在她才能來，也不是天天來。」
太陽說：「我不在她才來，那我怎麼發現她的？」
「有時候她來得早一些嘛！」
有個人試圖跟太陽解釋：「其實月亮就是反射你的光，你才看到她的，只是你的想像。」
另一個人聽了說：「不對。有月亮，她只是不發光。我們看不見她的時候，她也在。」
又有一個人說：「可是，你喜歡上的是你看到的月亮。你其實並不知道她是什麼樣子，還是別找她了吧！」
還有一個人說：「你不是太陽吧？太陽不可能看得見月亮的。」
這把太陽聽糊塗了。
太陽四處打聽月亮的消息，把大家都弄煩了。大家開始抱怨晴天太多、白天太長。
大家不想理太陽了，也不回答他的問題。
太陽也煩了，好不容易想說點話，氣氛卻這麼不歡樂。
太陽越來越煩，地球越來越熱。月亮無所謂地繞著地球轉啊轉，轉到哪天算哪天。
3 鄰居的鸚鵡
有兩位住在隔壁的鄰居，各自養了一隻會說話的鸚鵡。兩人都沒有刻意訓練牠們，任由鸚鵡在日常生活中聽見什麼，就學什麼、說什麼。久而久之，鸚鵡成了主人的回音。一隻滿嘴漂亮話，另一隻則相反。
兩位鄰居的性格截然不同。若是住在附近，或稍微與他們往來過的人，很容易就能分辨出來。
一位說話總是輕聲細語，語氣溫和、待人親切；另一位嗓門洪亮、情緒外放，動不動就夾雜著粗口與咒罵。（上）
她借福爾摩斯博物館與街頭扮演者，指出真實與虛構常被人們混在一起；我們其實不是分不清，而是習慣按自己的想像去分類世界。 他從作者不排隊、鞋子乾淨卻有雨痕、視線像在確認距離等細節，推斷她厭惡人群與集體情緒，像偵探般指出她的自我防衛。 太陽故事提醒人們，對他者的追尋常被不同說法與自身想像扭曲；鸚鵡故事則諷刺人會變成環境與性格的回音，說出主人的模樣。
精華 FAQ
她借福爾摩斯博物館與街頭扮演者，指出真實與虛構常被人們混在一起；我們其實不是分不清，而是習慣按自己的想像去分類世界。
他從作者不排隊、鞋子乾淨卻有雨痕、視線像在確認距離等細節，推斷她厭惡人群與集體情緒，像偵探般指出她的自我防衛。
太陽故事提醒人們，對他者的追尋常被不同說法與自身想像扭曲；鸚鵡故事則諷刺人會變成環境與性格的回音，說出主人的模樣。
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