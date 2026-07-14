視頻電話裡，父母的臉上都沒有多少興奮喜悅，反而有一點擔心，「霜兒呀，我們一句英語都不會，去美國不會走錯了吧？」繁霜哭笑不得，「爸、媽，都什麼時代了！你們放一萬個心，不會走丟的！飛機又不是火車，你們還怕坐錯了飛機？」父母笑起來，卻有些害羞似的。繁霜又叮囑了父母幾句，就掛了電話，輕輕咬著嘴唇，還是點開了朋友圈。

婚禮很成功。說「我願意」的時候，繁霜的眼角看見坐在前排的父母臉上木木的，讓她微微僵了一下，卻沒有時間多想。幾個要好的同事做為她的伴娘團，圍著她嘰嘰喳喳的：「繁霜，你家肖恩平時看有些不修邊幅，真的收拾起來還滿有型的！」「繁霜，真替你高興！這下可安心待下去了！」「繁霜，下邊的準媽媽就會是你了吧！」伴娘之中有一個是孕婦，挺著好幾個月的孕肚。

繁霜笑著，「哎呀，你們餓不餓呀？快去拿吃的吧！」婚禮的自助餐，中式和美式都準備了，這讓所有的來客都感嘆繁霜的細心與周到，肖恩卻笑得有些力不從心。

新婚之夜，肖恩很快就睡著了。繁霜卻躺在床上很難入睡，側了身，打開手機，朋友圈裡很多人點讚，祝福的也不少。繁霜臉上一陣亮、一陣暗，輕輕嘆口氣，把手機放到床頭櫃上，扭頭看看身邊的肖恩。

幽暗中，肖恩微微張著嘴，發出輕輕的鼾聲。繁霜伸出手，握了一下肖恩的手。睡夢中的肖恩動了一下，繁霜的手移開去，臉上卻笑了。來到美國這些年，和肖恩同居了幾年，可是，新婚的晚上，肖恩沉重的呼吸聲卻讓她覺得心安。（全文完）