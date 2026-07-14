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醒著也無法逃離（六）

木言若風
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藍玫盯著地面。黑色的髮絲散開，像一捧軟棉花。

包裡的手機又在震動。這一次，藍玫把手伸進包裡，指尖觸到了那個冰冷的方塊，按下了側面的音量鍵。震動停了，但屏幕的微光依然在包的縫隙裡倔強地閃爍著。

周子風發來了第三條短消息：你到底在哪？剛才老陳打電話來，說明天晚上兩家聚餐，你還沒訂餐館。這種事你能不能上點心？

藍玫看著鏡子裡的髮型師。朱利安正全神貫注地修剪她鬢角的輪廓，他的呼吸很均勻，沒有任何急躁。

藍玫想起三年前，老陳一家來長島作客。那天周子風也是戴著耳機，在廚房裡忙活著他的醬肘子。藍玫在客廳陪老陳兩口子聊天，正說到她剛漲了工資，打算去歐洲旅行一趟。

周子風拎著鍋鏟走出來，耳機掛在脖子上，冷不丁回了一句：「漲那點工資，還不夠飛機的油錢。老陳你看看，這就是典型的沒帳算，賺點錢就燒包。」

當時老陳尷尬地笑了笑。藍玫在那一刻，突然覺得客廳那盞昂貴的水晶吊燈晃得她眼暈。她像個做錯事的孩子，低下頭，再也沒提過旅遊的事。

「藍女士，你看這個長度可以嗎？」朱利安停下剪刀，拿出一面小鏡子。

藍玫轉過頭。

鏡子裡的女人，脖頸優美地裸露在空氣中，耳後被修剪得很乾淨，露出了她多年未曾被陽光直射過的耳垂。那種有些沉重且拖沓的、溫順感的線條不見了。

她顯得俐落，甚至有些冷酷。

「很好。」藍玫輕聲說。

「配上一副耳環，會更漂亮。」朱利安笑著說，非常自信。

她站起身，付了款。加上小費，剪這頭髮的價格頂得上周子風大半年的理髮成本。她走出理髮店，冷風瞬間灌進了她的後頸。（六）

精華 FAQ

  • 他主要催促藍玫處理明晚兩家聚餐的餐館訂位，並抱怨她對這類家務瑣事不上心。這段訊息也顯示他習慣把責任直接推給她。

  • 因為周子風一貫的說話方式讓她想起舊事。當年她提到想去歐洲旅行，卻被周子風當眾嘲諷收入不夠，令她羞愧地收起心願。

  • 剪短後的藍玫露出乾淨頸線與耳垂，原本溫順拖沓的感覺消失，整體變得俐落而冷酷，像是在外表上先完成一次自我抽離。

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