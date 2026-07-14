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不走回頭路（二七）

徐徐
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就在這時，小尤突然抄了條近路。他單手在石台上一撐，俐落地翻過那排灌木。人還沒站穩就往前衝，手裡還不停揮舞著一張紙幣，嘴裡則飛快迸出一串急促的法語。

劫匪起初充耳不聞，只顧埋頭往前跑，可到底沒忍住，回頭瞥了一眼。也就是那一眼的工夫，他的步子明顯亂了。緊接著，他猛地煞住腳，把兩只沉重的箱子「匡」地摔在地上，返身一把奪過小尤手裡的現金，隨即輕快地跑遠了。

大家氣喘吁吁地還想再追，小尤卻抬手攔住了眾人。

「行啦，別追了。」他拍了拍手，一副見好就收的架勢，「我剛跟他說，那箱子裡全是換洗的舊衣服，不值什麼錢，不如拿這二十歐去買點好吃的。」

「那也該報警吧？總不能讓他就這麼得逞！」人群裡有團友憤憤不平地說。

「報警？」小尤走過去，拉起箱子往回走，「在這兒報警，員警頂多給你開張報案回執。那玩意兒除了拿回去留個紀念，實際上半點用都沒有。」

經歷了剛才那場虛驚，車裡的氣氛還沒緩過來。大巴緩緩啟動，行程預告理所當然地讓位給了再一次的安全教育。

小尤抓著麥克風，一手扶著椅背穩住重心：「這幾天我天天念叨防賊，大家估計都聽出繭子了。剛才那一齣，算是眼見為實了吧？」

他收起笑臉，語氣變得嚴肅：「但醜話說在前頭，二十歐買回來的好運氣，不是每次都有。為了大家都能平安收尾，最後這幾小時，我得再囉嗦一遍。」

他拍了拍椅背，加重了語氣：「有大巴的時候行李還算安全，但散團之後，大家自己坐地鐵、公交去機場或者回酒店，就得多留點神了。」（二七）

精華 FAQ

  • 他看到劫匪正提著兩個箱子狂奔，便抄近路上前，揮著紙幣並用法語吸引對方注意，希望用更安全的方式把局面先穩住。

  • 劫匪回頭看見紙鈔後，步伐立刻亂掉，隨即停下來丟開沉重箱子，搶過小尤手中的二十歐便轉身離去，等於被低額現金引走。

  • 他強調大巴行李雖相對安全，但散團後自行搭地鐵、公交去機場或回酒店時最容易出事，務必提高警覺並看管好隨身物品。

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