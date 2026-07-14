圖／趙梅英

盛望軒捧起書，琅琅上口：「梅，天下尤物，無問智賢愚不肖，莫敢有異議。學圃之士必先種梅，且不厭多。」

A先生抬手，打住他的誦讀，請他用英文做一解釋。

盛望軒不但逐字逐句做出了解釋，還講了一個故事給他聽：「我念小學四年級的時候，家父叫我念〈梅譜〉。我發現，目錄裡，作者是『范大成』，正文裡，作者是『范成大』，便請教家父，哪個是對的。家父就給了我這本《中國人名大辭典》，查找范大成，沒有這個名字。查找范成大，有了。他是宋朝人，紹興進士，官禮部員外郎，素有文名，尤工詩。著作中，有一本《范村梅菊譜》……於是，我喜孜孜告訴家父，范成大是對的。從那時候起，這本人名大辭典就成了我的工具書，一路從香港 帶到了美國。」

A先生躊躇半晌，還是很客氣地問道：「你是出生在香港的？」盛望軒坦然回答：「我父親是北平人，上個世紀六十年代到香港依親。我母親是香港本地人。九十年代，風雨飄搖，我出生在那樣一個動盪不安的時代。很自然的，來美國念書，拿到學位以後，留下來工作。」

看著A先生似乎還有問題想問，卻又有些不好意思，盛望軒便直接說：「我上幼稚園的時候，就開始學英文了。中文完全是在家裡學的，家父是中學的國文教員……」

A先生撫掌笑了：「難怪、難怪，你能有這樣好的中英文雙語……我還有一個問題，這中文，需要認識幾多字才能讀寫自如？」

盛望軒正色道：「家父說，沒有四萬字，不能收放自如。我覺得，學中文，必得學文言文，有了文言文，這白話文才能像個樣子。辭典的功用就在於，每天每時每刻，都在教我認識一個又一個我從前不認識的字……」

為了把話說清楚，盛望軒走到辦公桌邊，拿起正在打字的那個卷宗，捧著，讓A先生看：「家中不識中文的小輩整理長輩的遺物，發現了這些寫滿字的紙張，送來請翻譯公司譯成英文。這些文字是手書，談的是長江三峽大壩工程造成古蹟被淹沒的事實。手書不同於印刷體，需要辨識。文句中也有不少絕非常用字的詞彙，我都需要一一查對，才能準確地翻譯……」

A先生大為欣慰，這才心滿意足，返回自己的辦公桌，埋頭工作。

日復一日，盛望軒在小王的幫助下，將一箱箱的工具書陸續搬進了辦公室，英漢、漢英有關哲學、歷史、文學、藝術、考古、農業、工業、科技、建築、軍事、醫學、地理、天文等等專業的大小字典一一上架，最後到來的是地圖冊，大到世界地圖，小到某國、某城市、某街區的地圖。不但A先生嘆為觀止，連B先生也來了，兩位前輩將盛望軒的藏書譽為「金礦」。

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一年後，有這樣一天，B先生在病中，A先生手邊有一件工作必須盡快完成。萬般無奈，A先生手裡拿著一捲錄音帶，在盛望軒的對面坐了下來。

「這捲錄音帶是一份急件，需要翻譯並製作成另外一捲錄音帶。語言是Hrvatskijezik，通用於印歐語系、斯拉夫語族，特別是波士尼亞。」

盛望軒沒有作聲，只是專注地聽著。

A先生繼續：「我們有一位精通這種語文的專家，她的名字是米婭Mia，她是一位盲人。她能夠同步翻譯，你的工作是把她的聲音錄下來。你簽過保密協定，這份工作的內容屬於不可洩漏的部分……」

看到盛望軒鄭重點頭，A先生非常滿意，他笑著補充：「這是米婭的地址，她身邊有一條大狗，名字叫做『衛士』，是經過嚴格訓練的盲人襄助犬。牠會密切監視你的一舉一動，你千萬不要惹惱牠……噢，對了，米婭喜歡喝茶，熱茶……」

盛望軒接過密封的錄音帶，上面有一張便條紙，A先生在上面寫了一個地址。印象中，那是一棟很不錯的公寓樓，離這座辦公樓不遠，步行應該不會超過二十分鐘。

接過A先生遞來一個黑色帆布書包，中學生用的那一種，「裡面是錄音機，你只須按鍵就可以了。錄音帶已經在裡面……」A先生囑咐道。

盛望軒看了看自己放在飲料小桌上的綠茶，想了一想，打開抽屜，將一包尚未開封的包種茶和一小盒蘭菊放進了書包側面的小袋，拉好拉鍊，背在肩上。一邊走出去，一邊按了按襯衫口袋，確定錄音帶與地址在裡面。A先生注視著他的動作，放心地低下頭去，做自己的事。

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這是一棟全新的銀灰色公寓大樓，有十二層，在陽光下閃閃發亮。整齊劃一的陽台上，有許多美麗的盆栽、休閒桌椅。

一樓是巨大的超級市場「全食」以及五家餐館：「居酒屋」、「托斯卡尼美食」、「第一炸雞」、「漢堡王」以及「台北夜市」。

盛望軒笑了：「好地方。」（三）