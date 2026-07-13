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好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

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繁霜（三五）

常湘雲
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肖恩微微蹙了眉，「讓我想想，有時候有些事也不用搞得那麼複雜，你只要告訴他們是單身就好了。而且，我們兩個確實也都是單身，不是嗎？」

繁霜沒有料到，肖恩竟然還會有這樣的頭腦。幾年相處下來，她一直都覺得肖恩是那種單純的軟件工程師，沒想到肖恩竟然會有遮掩什麼的行為。她笑了，看著肖恩，「我一直以為你是最守規矩的良民，竟然也有不老實的時候啊！」

肖恩並沒有不好意思，只擺擺手，「我只是不想把一件簡單的事情弄得複雜。再說，你在美國本來就是單身的女生啊，至少，我認識你的這些年，你都是單身女士。」繁霜的臉有些紅。

從市政廳回到家裡，繁霜看著手中的結婚證書，有些恍惚。肖恩也沒有說什麼，兩個人都沉默著。繁霜看著冰箱，她覺得應該做一些好吃的來慶祝一下，問肖恩的意思。肖恩聳聳肩，「隨便，你做什麼都好吃！」

繁霜看了一眼肖恩，「我是說做一點特別的，慶祝一下！」肖恩臉上有些驚異，「在中國難道有什麼特別要吃的東西嗎？」繁霜歪著頭，「在我的家鄉，會吃水餃。」話音剛落，她的臉上微微變了一下。肖恩沒有注意到，他已經坐回到電腦桌前了。

繁霜抬起手在臉上輕輕搓了一下，「我就包幾個水餃吧，交子、交子，吉祥圓滿的意思。」肖恩沒有說話，不置可否。繁霜也不再說什麼了，說多了肖恩也未必懂得。只要做好了，給他吃進嘴巴裡就可以了。

繁霜給父母發出了探親邀請，她和肖恩的婚禮，父母不能不出席。（三五）

精華 FAQ

  • 肖恩認為不必把事情弄得太複雜，直接對外說兩人都是單身即可，因為他們在美國的現況也確實如此，這樣最省事也最不容易引起麻煩。

  • 繁霜一直以為肖恩是守規矩、單純的軟件工程師，沒想到他也會動腦筋遮掩事情，因此她對他的做法感到驚訝，還半開玩笑地說他也有不老實的時候。

  • 回家後繁霜想以包水餃來慶祝，認為水餃有交子與吉祥圓滿的寓意；同時她也發出探親邀請，打算讓父母出席自己與肖恩的婚禮。

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