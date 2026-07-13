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好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

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不走回頭路（二六）

徐徐
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他正大口咬著塗滿黃油的麵包，還沒心沒肺地笑話我，說我準是被昨晚那頓法式大餐給養刁了。

「少來，」我反唇相譏，「昨晚是誰連吃帶拿，恨不得把人家餐廳的法式焗蝸牛和肥鵝肝，全都打包回酒店的？」

阿歡委屈地撇撇嘴：「我那是真沒吃夠。再說，小尤不也額外打包了一份甜點嗎？」

「人家小尤那是給方芳帶的。」我白了他一眼。

提到方芳，我腦海裡不禁浮現出昨晚在酒店大堂碰到她的情形。

當時我們酒足飯飽回來，正好碰上從計程車上下來的她。這一路上，她總愛逮著空就離團，因此看到她手裡多了幾只老佛爺百貨的紙袋，我們倒也見怪不怪。

相比於她買了什麼，我們更關心她那場「羅浮宮秀」的後續。可當我們問起時，她只是疲憊地搖頭，並不願意多談。小尤在背後悄悄扯了扯我們的袖子，壓低聲音提醒：「別問了，小心傷口撒鹽。」

吃過早飯，大家匆匆回房拎行李。大巴旁的行李艙已經開了，我和阿歡下樓晚了些，排在後頭等著。

方芳來得更晚，行李又多，一路晃晃悠悠走過來。我拿手肘碰了碰阿歡，讓他過去幫把手，方芳卻搖了搖頭。她默默排在隊尾，一邊等，一邊低頭刷著手機。

就在這時，意外發生了。

一個穿黑衣的小個子突然從路邊竄了出來，拽起方芳的兩個箱子就跑。那賊看著乾瘦，力氣卻是不小，兩隻大箱子被他拖得橫衝直撞，輪子在路面上磕得「匡噹」亂響。方芳驚叫一聲，連滑落在地的小包也顧不上撿，踩著高跟鞋就追了上去。

「快攔住他！」阿歡和團裡幾個男士扔下行李，也追了過去。可那賊顯然對地形極熟，東鑽西竄，一時間竟追不上。（二六）

精華 FAQ

  • 大家不只注意她手上新買的百貨紙袋，更想知道她昨晚在羅浮宮的經歷後續如何。可她神情疲憊，只是搖頭不願多談，顯然那段插曲讓她十分受挫。

  • 當眾人準備把行李裝上大巴時，一名穿黑衣的小個子突然從路邊衝出，直接拽起方芳的兩只大箱子就跑，拖得輪子亂響，方芳驚叫後立刻追上去。

  • 方芳追出去後，阿歡和團裡幾位男士立刻放下手邊行李跟著追趕，希望攔住小偷。不過那人似乎對附近地形很熟，東鑽西竄，讓大家一時追不上。

羅浮宮

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