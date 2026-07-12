繁霜笑得開心極了，「你在這裡等我，我去那邊拍照！」肖恩微笑著點頭，「你去吧！」繁霜尖聲笑著，衝進同學中間，非常快樂。

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三十三歲生日，繁霜收到了一份極其特殊的厚禮──肖恩在她面前單膝跪地，遞上來一個小小的盒子。繁霜摀著嘴，眼睛睜得老大，她根本不知道，肖恩說的生日禮物原來是求婚。

「親愛的香農，你願意嫁給我嗎？」低頭看著肖恩的眼睛，繁霜的眼淚一下子就湧了出來，「喔，上帝呀！肖恩！」肖恩眼睛裡也有一點淚光，卻是篤定的，「香農，你願意嫁給我嗎？」旁邊的朋友們大聲叫：「香農，快說『我願意』，快呀！」

繁霜擦了一把眼淚，看著肖恩，大聲說：「我願意！」

「砰！」繁霜嚇了一跳，有朋友開了一瓶香檳，是肖恩早就設計好的。肖恩站起身，打開戒指盒子，拿出鑽石戒指，拉起繁霜的手，套在她的無名指上。繁霜的胸口起伏著，臉上紅得像戲台上的花旦。

求婚沒多久，肖恩就告訴繁霜，他們可以一起去市政廳註冊結婚了。繁霜打開皮箱，拿出自己在中國的離婚證，遞給肖恩，「這是我的離婚證書！」肖恩眼睛裡掠過一抹詫異，他沒有見過中國的離婚證書。看著那暗紅色的小本子，他臉上現出來一個疑慮的神情，「離婚證？」

繁霜點點頭，「證明我是一個單身的人，可以再結婚。」

肖恩臉上依舊很困惑，目光在繁霜和那本離婚證來來回回的。終於，他明白過來了，「喔。」

繁霜舒口氣，臉上立刻鬆弛下來，「我查過了，註冊結婚我需要準備什麼，這個離婚證可能有用。」（三四）