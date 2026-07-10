繁霜（三二）
她笑了一下，男人原來都差不多。哪怕肖恩的皮膚比前夫白一些，但他臉上那種淡淡的不耐煩卻和前夫如出一轍。繁霜臉上笑著，眼睛裡卻暗下去。
「怎麼？累了吧？」肖恩突然敏感起來。繁霜點頭，下巴往胸前收了收，「嗯。」
「那趕快回家，洗個澡，早點上床休息！」肖恩推著行李車往前快步走，繁霜不得不小跑起來。
開始工作，繁霜更忙了，每天回到家，做好飯吃完，就要複習功課。雖然是遠程上課，作業卻不少，甚至還更多。而且繁霜又心急，總想要快一點畢業，一個學期多選了兩門課，更是忙上加忙。
有時候，肖恩會幫忙做一點家務活，但更多時候肖恩都是坐在電腦桌前，要不就拿一本書半躺在沙發上，好半天都不動。每每看見肖恩懶散的樣子，繁霜就會不舒服，半蹙了眉頭，卻又不說什麼，當作看不見，轉身做自己的事情。
波瀾不驚的，一年半的時間過去了。繁霜的老闆幫她申請了兩年的簽證延期，讓她暫時沒有身分的憂慮。想到身分，繁霜只覺得煩而且沮喪，已經是自由身了，可是肖恩那邊卻一點動靜都沒有，好像根本忘記他們兩個還是同居的男女朋友，而非夫妻。
一次吃著飯，繁霜突然想起來什麼似的，拍了一下腦門，「哎呀，忘了！」
肖恩驚訝地看著她，「你忘了什麼？」繁霜笑了一下，臉上露出來一絲羨慕的神情，「我的一個同事，前兩天離職了！」
肖恩的驚訝換成了不解，「離職很常見啊，看你的樣子，好像有一點羨慕？」（三二）
她發現肖恩雖然外貌與前夫不同，卻同樣帶著淡淡的不耐煩，讓她想起過去婚姻中的感受，因此表面帶笑，心裡卻明顯沉了下去。 她開始工作後更加忙碌，每天回家還要做飯、吃飯、複習功課，遠程上課的作業不少，還因為急著畢業而多選兩門課，幾乎沒有空閒。 繁霜先用同事離職作為話題，實際上是在暗示自己羨慕能離開現狀的人，折射出她對工作、身分壓力，以及肖恩遲遲沒有婚姻動作的焦慮。
精華 FAQ
她發現肖恩雖然外貌與前夫不同，卻同樣帶著淡淡的不耐煩，讓她想起過去婚姻中的感受，因此表面帶笑，心裡卻明顯沉了下去。
她開始工作後更加忙碌，每天回家還要做飯、吃飯、複習功課，遠程上課的作業不少，還因為急著畢業而多選兩門課，幾乎沒有空閒。
繁霜先用同事離職作為話題，實際上是在暗示自己羨慕能離開現狀的人，折射出她對工作、身分壓力，以及肖恩遲遲沒有婚姻動作的焦慮。
上一則
故園新遊
下一則