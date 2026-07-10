她笑了一下，男人原來都差不多。哪怕肖恩的皮膚比前夫白一些，但他臉上那種淡淡的不耐煩卻和前夫如出一轍。繁霜臉上笑著，眼睛裡卻暗下去。

「怎麼？累了吧？」肖恩突然敏感起來。繁霜點頭，下巴往胸前收了收，「嗯。」

「那趕快回家，洗個澡，早點上床休息！」肖恩推著行李車往前快步走，繁霜不得不小跑起來。

開始工作，繁霜更忙了，每天回到家，做好飯吃完，就要複習功課。雖然是遠程上課，作業卻不少，甚至還更多。而且繁霜又心急，總想要快一點畢業，一個學期多選了兩門課，更是忙上加忙。

有時候，肖恩會幫忙做一點家務活，但更多時候肖恩都是坐在電腦桌前，要不就拿一本書半躺在沙發上，好半天都不動。每每看見肖恩懶散的樣子，繁霜就會不舒服，半蹙了眉頭，卻又不說什麼，當作看不見，轉身做自己的事情。

波瀾不驚的，一年半的時間過去了。繁霜的老闆幫她申請了兩年的簽證延期，讓她暫時沒有身分的憂慮。想到身分，繁霜只覺得煩而且沮喪，已經是自由身了，可是肖恩那邊卻一點動靜都沒有，好像根本忘記他們兩個還是同居的男女朋友，而非夫妻。

一次吃著飯，繁霜突然想起來什麼似的，拍了一下腦門，「哎呀，忘了！」

肖恩驚訝地看著她，「你忘了什麼？」繁霜笑了一下，臉上露出來一絲羨慕的神情，「我的一個同事，前兩天離職了！」

肖恩的驚訝換成了不解，「離職很常見啊，看你的樣子，好像有一點羨慕？」（三二）