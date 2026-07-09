「起因是有一次，我跟他的朋友一起去景區玩。半途下雨了，我說我有「撐花兒」，結果眾人笑得人仰馬翻。在我老家，『撐花兒』就是雨傘。」

「撐花兒，好有畫中美感，形容雨傘有什麼好笑？」蓮馨一臉不解。

「撐花兒就是小語種，我成了他朋友的笑話，害他顏面掃地。」

蓮馨抬頭，目瞪口呆看著小米 的臉。

小米低頭看著咖啡，「他說若是結婚有了孩子，絕不能讓我媽接觸孩子。我媽一開口就是高濃度的小語種，會毀掉下一代的口音。」

蓮馨搖頭，「這種赤裸裸的歧視 聞所未聞，厚顏無恥。」

小米抬起頭，眼眶微紅，「他嫌棄我的口音，侮辱我的原生家庭，踐踏了我的底線。我長得不差，工作能力也強，憑什麼要被這樣對待？果斷分手後，我埋頭苦幹了半年，申請去了廣州總部，後來遇見了貴人，幫助我從廣州留學到了美國。美國表面上沒有歧視，因為大多數人文明程度比較高，粗魯傷人的話不會脫口而出。但是內心怎麼看你，你並不知道。」

蓮馨點頭，「這個我同意。我上次跟你說過，愛麗絲的眼神跟梅花、石榴花的眼神差不多。愛麗絲曾經陰陽怪氣問過我，你們亞裔 不是都喜歡學賺錢的專業，比如法律、金融、計算機，你幹麼要來玩跑道？」

小米不解問：「美國女孩也有這般出口傷人的？」

「愛麗絲對我充滿了敵意，她曾故意摹仿我的發音，嘲笑我。因為她自視清高，不跟隊友好好配合，好幾次在跑接力賽的時候掉了棒。有次比賽前，教練把她換下，讓我上，雖然我的一百米不如她。」

「難怪她故意歧視你。」（四）