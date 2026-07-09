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世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

不走回頭路（二二）

徐徐
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其中一張拍到了她在長廊下的背影：高聳的髮型、拖曳的裙襬，在昏黃的燈光下，透著一種不真實的華麗感。配文寫著：「羅浮宮驚現丁香色伯爵夫人！」

下面已經有了幾條評論：

「這是行為藝術嗎？」

「她是在拍電影？」

「剛剛在蘇利館看見她了，她在一幅畫前站了特別久。」……

就在這時，費老師忽然低聲說：「快看，那幾個保安，是不是在找人？」

我猛地抬頭。大畫廊盡頭那道略顯狹窄的拱門邊，幾個工作人員正逆著人流快步往前走，神色明顯有些緊張。其中一個人還不停對著對講機說著什麼。

「不會是衝著方芳去的吧？」費夫人有些不安，「她那身打扮實在太惹眼了。又這麼多人圍著拍，萬一館方覺得亂，把她轟出去怎麼辦…… 」

「不至於吧，她又沒鬧事。」我雖然嘴上這麼說，心裡卻也打起鼓來，「要不，我們折回去看看？」

「哎喲，要看熱鬧，你們年輕人去吧，我這膝蓋是真折騰不起了。」一直沒吭聲的老張第一個發聲反對。他太太跟著附和：「就是，費老師，我們說好的，休息夠了，就去看拿破崙三世的套房。」

「時間有點緊了。」費老師有些為難地看了看表。

阿歡立刻點開手機導覽圖，「拿破崙套房在黎塞留館，從這兒走過去，怎麼也得十分鐘。你們趕緊過去吧，還趕得及。我和婷婷去找方芳。」

就這麼說定了。

可等我們氣喘吁吁地折返回蘇利館樓上的展廳時，眼前卻並沒有出現預想中的混亂場面。

沒有保安，也沒有方芳。遊客們三三兩兩站在畫作前，神情悠閒而專注。

「人呢？」我不敢相信地揉了揉眼睛，「穿著那麼大個裙子，怎麼一眨眼就不見了？」（二二）

精華 FAQ

  • 她穿著高聳髮型與拖曳裙襬，在昏黃燈光下顯得極為醒目，還被拍到在長廊與畫作前停留很久，立刻引發遊客圍觀與網路討論。

  • 因為幾名工作人員神色緊張、逆著人流快步前進，還有人不停用對講機聯絡，加上方芳打扮太惹眼，眾人擔心館方認為她影響秩序。

  • 他們原以為會看到保安與方芳起衝突，結果回到展廳後，現場只有安靜看畫的遊客，既沒有保安，也沒有方芳，讓人更加困惑。

羅浮宮

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