不走回頭路（二一）
「可不是嘛，從橫店一路拍到羅浮宮來了，怪有意思的。」紮著短馬尾的金阿姨也湊了過來，眼裡帶著幾分瞧熱鬧的笑意。「這混血兒的底子到底還是上相，看著就像個貴婦人。不知道她以前都拍過些什麼片子。」
我腦子裡反覆閃過方芳剛才的樣子。對她這種演慣了戲的人來說，扮成一個歐洲貴婦，大概並不費什麼力氣。阿歡說得對，這一路的神神祕祕，多半都是她安排好的橋段，而我們，不過是碰巧經過的路人甲。
等等。
我望著大廳裡熙來攘往的遊客，腦子裡忽然一下子敞亮了。
方芳是在演藝圈裡摸爬滾打過的人，她太清楚如何攫取別人的目光。那條與周遭格格不入的長裙、那種近乎張揚的姿態，根本不是為了炫耀。她是在故意「餵」給鏡頭看。她要借社交媒體驚人的傳播速度，讓整個互聯網，替她完成這場尋寶。
也就是說，她不是在一個人找畫，她是在利用成千上萬雙眼睛，替她搜尋那個唯一的答案。
我壓低聲音說出了自己的推測。大家聽了，都露出恍然的表情。
阿歡早就掏出了手機，手指飛快地滑動。沒一會兒，他忽然「嘖」了一聲：「婷婷，你猜得不錯！快看，X平台已經有人發現場圖了！」
大家立刻湊過去。果不其然，方芳已經出現在帶「羅浮宮」標籤的即時動態裡。
在這座見慣了大場面、天天都有奇人異事上演的藝術殿堂裡，一個穿古典長裙的女孩當然不至於成為什麼轟動新聞，但也足夠在當天的遊客圈子裡，激起一圈不小的漣漪了。
那幾張抓拍的照片裡，方芳像個誤入現代的幽靈。（二一）
因為方芳的衣著、姿態與周遭環境刻意形成反差，顯然是在設計曝光效果。敘事者判斷她熟悉媒體操作，故意把自己放進鏡頭裡。 她先以醒目的造型吸引遊客拍攝，再讓照片迅速流入即時動態與標籤頁面，借由大量網友的目光與轉傳，擴大尋畫範圍。 雖然她未必成為轟動全場的焦點，但已足以在遊客圈引起關注與討論。抓拍照片把她塑造成像穿越而來的幽靈，讓計畫更具話題性。
精華 FAQ
因為方芳的衣著、姿態與周遭環境刻意形成反差，顯然是在設計曝光效果。敘事者判斷她熟悉媒體操作，故意把自己放進鏡頭裡。
她先以醒目的造型吸引遊客拍攝，再讓照片迅速流入即時動態與標籤頁面，借由大量網友的目光與轉傳，擴大尋畫範圍。
雖然她未必成為轟動全場的焦點，但已足以在遊客圈引起關注與討論。抓拍照片把她塑造成像穿越而來的幽靈，讓計畫更具話題性。
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