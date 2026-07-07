肖恩沒有堅持，只聳聳肩，站起身，「我出去看看，或許等下我們可以出去轉轉，聖地牙哥 是一個很美麗的城市。」

繁霜仰臉看著肖恩，「那我們晚飯和你家人一起吃嗎？」肖恩愣了一下，「你不想嗎？」繁霜聳聳肩，肖恩笑了，沒有再說什麼，走了出去。繁霜臉上的笑卻一點一點頹盡了。

其實，和肖恩的家人在一起，繁霜感覺很溫暖。尤其肖恩的母親，一個臉色紅潤胖胖的老婦人，和藹的眼睛裡滿是笑意，「香農，我們真的很開心你來我們家！肖恩電話裡告訴我們，他會帶一個天使回來，我還猜想會是怎樣的一個女子。沒想到，」老人伸手握住繁霜的手，「真的是一個天使！」

繁霜臉紅了，肖恩母親的手非常溫軟，「阿姨，謝謝您！我沒有您說的那麼好！」她不習慣美國式的稱呼。幾天下來，肖恩母親倒也習慣了繁霜對長輩的稱呼，笑得很開心，「香農，我好喜歡『阿姨』，聽起來好可愛！」

繁霜笑得卻有一點害羞，似乎不確定肖恩母親是不是真的喜歡。但是，沒有時間多想了，她和肖恩馬上就要啟程回灣區 了。

啟程前，繁霜接到了丈夫的微信 ，好在肖恩去了加油站。繁霜在肖恩的房間裡，看著丈夫的信息，蹙緊了眉，「過了新年我就回去！你不用催我！」發完微信，手指頭按到了右上角那三個黑點上，遲疑了一會兒，終究還是放下了手。想了想，又打開手機，給母親發了微信：「媽，過完新年，我會回去一趟。」母親卻沒有回覆，繁霜臉上有一點發白。

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回國後，繁霜在娘家給丈夫打電話：「我回來了！」（二九）