繁霜（二八）
肖恩聳聳肩，「你是跟我一起生活，又不是他們。再說，我的家人非常好、非常善良，你這麼可愛，他們一定會喜歡你的！」繁霜看著肖恩那麼篤定，臉上稍微放鬆了下來，眼睛裡卻依舊閃動著不安。
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去聖地牙哥肖恩父母家之前，繁霜給丈夫發了微信消息，他們已經半個多月沒有聯繫了。其實，繁霜糾結了好多天，短短幾句話，打好刪，再打、再刪，斟字酌句，總是找不到合適的句子。可是，看著日曆，她又知道，不能再拖下去了，再拖，可能就真的什麼都說不了了。緊閉著嘴唇，手指頭在手機上飛快地滑動著。等到停下來，繁霜額頭上已經滲出來一層細細密密的汗粒子。但是，她的眼睛裡卻有些冷冷的，嘴角往上彎去，卻彎了一半就停住了。
手機響了，是丈夫，只有一句話：「我去民政局問過了，一個人辦不了，必須兩個人都在場！！！」三個驚嘆號，繁霜的臉色白了。
15
聖地牙哥的肖恩家很熱鬧，竟然讓繁霜想起來遠在中國的自己家和丈夫家了。只是，繁霜在肖恩離家前屬於他的房間裡，看著肖恩從小到研究生畢業的相片，臉上的肌肉有一點緊蹦蹦的，笑得很吃力。
肖恩在她耳邊低聲問了一句：「我沒騙你吧？我的家人都是特別好的人吧？」繁霜稍微往一邊偏偏頭，肖恩微微怔了一下，她立刻指指門口，房門閉著。
肖恩明白了，用手背在她臉上輕輕滑動了兩下，「放心，我家人進門前一定會敲門的。」繁霜臉上紅了一下，垂下眼睛，翻著肖恩的影集。肖恩臉上動了一下，就湊了上來，但是繁霜推開了他。（二八）
因為她和丈夫已經半個多月沒有聯絡，又想催辦離婚，卻怎麼寫都覺得不合適。她反覆刪改訊息，顯示內心糾結，也擔心事情再拖下去就更難開口。 丈夫說他去民政局問過，離婚不能一個人辦，必須兩個人同時到場，還用了三個驚嘆號強調。這讓繁霜立刻臉色發白，顯示她對手續與現實處境都感到壓力。 繁霜看到肖恩從小到研究生的照片，雖然覺得他家人熱鬧親切，自己卻仍有些緊繃和勉強微笑。肖恩則低聲強調家人很善良，還安慰她進門前一定會敲門。
精華 FAQ
因為她和丈夫已經半個多月沒有聯絡，又想催辦離婚，卻怎麼寫都覺得不合適。她反覆刪改訊息，顯示內心糾結，也擔心事情再拖下去就更難開口。
丈夫說他去民政局問過，離婚不能一個人辦，必須兩個人同時到場，還用了三個驚嘆號強調。這讓繁霜立刻臉色發白，顯示她對手續與現實處境都感到壓力。
繁霜看到肖恩從小到研究生的照片，雖然覺得他家人熱鬧親切，自己卻仍有些緊繃和勉強微笑。肖恩則低聲強調家人很善良，還安慰她進門前一定會敲門。
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