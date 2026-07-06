肖恩聳聳肩，「你是跟我一起生活，又不是他們。再說，我的家人非常好、非常善良，你這麼可愛，他們一定會喜歡你的！」繁霜看著肖恩那麼篤定，臉上稍微放鬆了下來，眼睛裡卻依舊閃動著不安。

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去聖地牙哥 肖恩父母家之前，繁霜給丈夫發了微信 消息，他們已經半個多月沒有聯繫了。其實，繁霜糾結了好多天，短短幾句話，打好刪，再打、再刪，斟字酌句，總是找不到合適的句子。可是，看著日曆，她又知道，不能再拖下去了，再拖，可能就真的什麼都說不了了。緊閉著嘴唇，手指頭在手機上飛快地滑動著。等到停下來，繁霜額頭上已經滲出來一層細細密密的汗粒子。但是，她的眼睛裡卻有些冷冷的，嘴角往上彎去，卻彎了一半就停住了。

手機響了，是丈夫，只有一句話：「我去民政局問過了，一個人辦不了，必須兩個人都在場！！！」三個驚嘆號，繁霜的臉色白了。

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聖地牙哥的肖恩家很熱鬧，竟然讓繁霜想起來遠在中國的自己家和丈夫家了。只是，繁霜在肖恩離家前屬於他的房間裡，看著肖恩從小到研究生畢業的相片，臉上的肌肉有一點緊蹦蹦的，笑得很吃力。

肖恩在她耳邊低聲問了一句：「我沒騙你吧？我的家人都是特別好的人吧？」繁霜稍微往一邊偏偏頭，肖恩微微怔了一下，她立刻指指門口，房門閉著。

肖恩明白了，用手背在她臉上輕輕滑動了兩下，「放心，我家人進門前一定會敲門的。」繁霜臉上紅了一下，垂下眼睛，翻著肖恩的影集。肖恩臉上動了一下，就湊了上來，但是繁霜推開了他。（二八）