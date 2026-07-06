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白蓮馨出生在珠城一個明亮的清晨，木棉花開成了緋紅的雲霞。她躺在襁褓裡，睜著一雙洋娃娃才有的大眼睛，黑亮瑩澄地閃著光，把窗外的天光雲影和鱗次櫛比的高樓一併裝了進去。

蓮馨是個中非混血兒，也就是人們口中的「黑二代」。母親是地道的珠城人，容貌清麗，說話時總帶著軟糯溫和的粵語尾音。父親來自肯亞，家世殷實，剛來中國創業時，便在五星級酒店租下辦公室，從事國際貿易。他膚色深黝，笑起來一口潔白的牙齒耀眼奪目。蓮馨繼承了父親的膚色，也繼承了母親的容顏。她能歌善舞、能算能寫，跑得快、跳得高，學什麼都比別人快上一拍。

小學運動會那天，她像一道黑色的閃電，從起跑線衝出去，把一群孩子遠遠甩在身後。老師在終點看矇了，半天才反應過來按下碼錶。後來，一百米、兩百米，跳高、跳遠，只要有她的名字，金牌就是提前為她訂製。

十一歲那年，她參加了由一商家冠名的綜藝節目，短跑賽道上，她一騎絕塵，一群同齡男孩連她的背影都追不上。電視台的記者採訪她，她穿著校服，對著鏡頭用流利的普通話說：「我喜歡跑步，也喜歡傳統文化，比如唐詩宋詞、古典舞、水墨畫。」

蓮馨對傳統文化的熱愛，記者根本沒有興趣。記者再三強調：「蓮馨，你的短跑天賦非常突出，它會把你帶到一個絕頂的高峰。」

新聞播出後，評論區湧入了大量熱情洋溢的留言，宛如一片絢爛的花海。

「蓮馨，中國的短跑之星！」

「基因決定一切，短跑需要爆發力，東亞人很難跑過黑人。如今中國有蓮馨，她能為中國突破零的記錄！」

「蓮馨，加油！去奧運會為中國爭金牌！」

她很快被選入珠城體院。體院為她制訂了高強度的培養方案，每天訓練八小時；蓮馨卻堅持認為，每周二十小時已經足夠。她跟父母商量，父母也站在她這一邊。她的文化課成績始終名列前茅，即便不依賴體育特長，也能考入理想的大學。她希望在學習與訓練之間，還能見縫插針練習古典舞和水墨畫。

母親對她說：「慢一點，沒必要把自己逼得這麼苦。」

蓮馨輕鬆笑道：「我很享受現在的節奏。」

清晨五點半的跑道上，她呼吸著空氣裡樹葉和露珠的清香，聽著運動鞋底敲擊地面發出悅耳的聲響。教練總是感嘆，天才就是天才，一周訓練二十小時的蓮馨，成績遠超一群職業體院生。

她在鋪天蓋地的讚美聲中繼續向前，誰也不知道，一場突如其來的暴風驟雨，正悄然逼近，讓她第一次感到心驚膽寒。

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那一年，蓮馨十五歲，在全國青少年運動會上斬獲兩枚金牌──一百米和兩百米。同一年，珠城舉辦了首屆漢服花朝節，十二花仙子面向社會公開競選，消息一出，令全城的妙齡少女心馳神往。蓮馨向母親表達了參選的願望，她的古典舞老師特意為她編排了〈蓮詠〉一舞。蓮馨的業餘時間全心練舞，只盼能如願當選蓮花仙子。

這條路顯然不如她的田徑之路順暢，沒有掌聲和鮮花，只有異樣的目光。化妝間裡燈光明亮，脂粉的香氣混著緊張的呼吸，蓮馨正低頭整理漢服。她的漢服精美華麗，是母親親自為她挑選的，粉白與淺綠相間，衣料輕柔、紋樣細緻。行走之間衣袂微揚，彷彿一枝初夏的白蓮，清雅而生動。

一個女孩側過身子，用手扶了扶頭上的石榴花冠，瞥了她一眼，冷眉冷眼地說：「這不是屬於你的地方。」

「什麼地方屬於我？」蓮馨反問。

「你該去田徑場，為中國拿金牌。」

「我可以既拿金牌，也可以跳〈蓮詠〉。」蓮馨的聲音平靜而堅定。

「呵呵，這世間有黑蓮花嗎？」不知道從哪兒傳來一聲譏諷，蓮馨回頭一看，那女孩穿著梅花造型的漢服。蓮馨記得梅花女孩，她有個雙胞胎姊姊扮的蓮花，在初賽時被淘汰了，那也不是蓮馨的錯啊。

梅花繼續冷嘲熱諷：「覺得你穿漢服像中國人嗎？華夏民族有這麼黑的皮膚嗎？」

蓮馨的腦中「嗡」的一聲。這樣的尖刻言辭，她從小聽過太多，傷口仍會隱隱作痛。但她的目光依舊清澈，聲音愈發堅定：「不管怎樣，中國是一個多民族國家。我生在中國、長在中國，我就是中國人。」

帶著這份自信，她走上了舞台。身形如流雲舒捲、舞步隨長風而起，舉手投足間，彷彿古畫徐徐展開。憑藉一支〈蓮詠〉，她脫穎而出，成功進入決賽圈。

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洶湧澎湃的留言湧向評論區，掀起了一場刺目驚心的風暴：

「這黑鬼是什麼民族？」

「她說她是漢族，漢族有煤炭一樣的顏色嗎？」

「漢人是龍的傳人，她只能是黑龍族。」

「黑龍族可以去奧運會幫中國拿金牌，但是不能代表華夏民族的形象。」

「男人守江山、女人守血脈，我們華夏民族的血統必須純正。」（一）