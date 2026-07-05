繁霜搖搖頭，「在幼兒園忙得腳不沾地，哪有時間看郵件！」肖恩努努嘴：「現在看看。」

繁霜不耐煩地蹙蹙眉，「搞什麼搞！討厭！」她總是會說中文，肖恩也總是忽略她的中文，只好脾氣地笑著。繁霜打開手機，立刻就尖叫了起來：「哇！哇！肖恩！肖恩！哇！我拿到offer了！」坐在汽車裡，繁霜使勁拍打著肖恩，肖恩咧著嘴，笑得很開心。

一所普通得不能再普通的私立大學，錄取了繁霜，春季開學就可以入讀，而且可以遠程上課。只是暑期要實體上課，學制一年半，甚至還有一個更大的驚喜──有獎學金，雖然不多，到底會減掉一點負擔。

繁霜堅持不要肖恩分擔學費：「我自己有錢！」肖恩聳聳肩，倒也不堅持，只說：「如果你需要，就告訴我。」繁霜點點頭。「好的。謝謝你！」

肖恩笑了一下。「香農，有時候，我覺得你真的很像美國的女生！」繁霜撇一下嘴。「美國女人可不會炒菜給你吃！」肖恩臉上紅了一下，看著繁霜。「我還有一件事想跟你商量一下。」繁霜愣了一下。「什麼事？」事太多了，繁霜聽見「有事」這兩個字就害怕。

「我跟我父母說了你，他們邀請你聖誕節的時候去我家。」

「什麼？」繁霜跳起來，「你父母要我去你家？」

「是的。」肖恩笑得很開心。

繁霜的眼睛裡升起來焦急、擔心。「哎呀，我完全沒有準備！」

「親愛的香農，你要準備什麼呢？我們明天一起去購物中心買點禮物就好了呀！你的品味那麼好，買的禮物他們一定會喜歡的！」

聽見肖恩這樣說，繁霜卻更加緊張起來了。「你家不是從來沒有去過中國人嗎？他們會不會不喜歡我啊！」（二七）