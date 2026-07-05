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不走回頭路（一八）

徐徐
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樓上是一間連著一間的肖像展廳。那些厚重的鍍金畫框裡，端坐著撲了白粉的公爵夫人、不知名的伯爵，還有眼神高傲的騎士。畫中人或冷峻、或憂鬱。在他們冷淡的目光注視下，遊客們如潮水般喧囂而過。

看著這一張張面孔，我心裡莫名閃過方芳摘掉墨鏡後的樣子。不由暗自嘀咕：在這成千上萬個眼神裡，真的有一個在等那個從中國來的女孩嗎？

剛悠閒地逛了沒一會兒，阿歡那「來都來了，不能吃虧」的遊客DNA又蠢蠢欲動了。

「不行，時間太緊了，這麼挨個看肯定來不及。」他急急地說，「我們乾脆兵分兩路，你掃左邊、我掃右邊。管它好壞，全掃進手機再說。」

他說得沒錯。羅浮宮三萬多件展品，就算是走馬觀花，也得花不少時間。我立刻配合他的戰術，一轉頭便扎進了左邊的畫廊。

每看到年輕女性的肖像，我都會下意識頓一下腳步。我想從那些珠光寶氣的貴婦，或者神情憂鬱的少女臉上，捕捉到一點方芳的影子。可我很快就意識到，在這裡，時間才是最寶貴的東西。每多看一眼這邊的美麗少女，就意味著我正在錯過走廊那頭的另一幅傑作。這種焦慮像鞭子一樣，催促著我加快腳步。我不再思考，只是機械地舉起手機、對焦、按快門。

在那似乎沒完沒了的色彩轟炸下，我的視網膜已經麻木了。到後來已經完全不記得，那無數次的匆匆對焦裡，到底有沒有掠過一張酷似方芳的面孔。

前面突然傳來一陣低低的驚呼聲。原本人來人往的通道，此時竟自覺地向兩側分開了。很多人舉著手機拍攝，鏡頭對準的，是一位款款走來的年輕女子。

她看著就像是直接從畫裡走出來一樣。（一八）

精華 FAQ

  • 因為羅浮宮展品太多，若逐幅細看根本來不及。阿歡主張兵分兩路，左右各掃一半，先把可疑的肖像拍進手機，再回頭整理判斷，以節省時間並提高搜尋效率。

  • 他不停把畫中年輕女性的臉與方芳聯想在一起，希望從貴婦或少女的神情裡找到熟悉輪廓。但展品太多、時間太緊，讓他最後只能機械拍照，連是否見過相似面孔都難以確認。

  • 前方忽然傳來驚呼，人潮自動分開，許多遊客舉起手機拍攝。大家鏡頭對準一位款款走來的年輕女子，她的氣質與姿態極其出眾，彷彿直接從畫裡走出來一般。

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