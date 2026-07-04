繁霜沉著臉，「去年我怎麼會知道今年會發生什麼！你知道我在這邊不容易嗎？整天就知道催、催、催！你煩不煩啊！」

丈夫氣結了，一根手指頭戳著手機屏幕，「盛繁霜，你不是那邊有人了吧？要是你真的有人了，你就痛快告訴我！我立刻就去民政局！我要是不去民政局，我就他媽的不是我媽生的！」

看見丈夫真的動了大氣，繁霜倒又軟了下去，「好好說話，跳那麼高做什麼？」，雖然隔著手機屏幕，卻不敢看丈夫的眼睛

丈夫緊擰著眉頭，「你少來！給句痛快話，寒假你回不回來了？」繁霜看著丈夫，不說話。「你到底回不回來？」丈夫的聲音抬高了，繁霜皺起眉，咬咬嘴唇，略停了停，張開了嘴唇：「我不回去了！你去民政局吧！」

丈夫臉上立刻變了，「盛繁霜，我就知道，你他媽就是個婊子！」繁霜的身子重重哆嗦了一下，眼前有些發黑，手機裡的丈夫面目模糊起來。「我姊早就提醒我了！說你上次回來的時候就不對，我還不信！還跟她嗆嗆。我可真傻啊！你、你，」丈夫說不下去了，但是視頻電話斷了。繁霜看著手機，坐在小凳子上，眼淚大顆大顆滴落下來。

火車站接到繁霜，肖恩一臉興奮，「香農，我們出去吃飯吧！」繁霜微微皺了一下眉，「怎麼？你不想吃我做的飯了？」肖恩搖搖頭，「你做的飯那麼好吃，我怎麼會不想！只是，」停了一下，看著繁霜，「今天有一件要慶祝的大事！」

繁霜驚跳了一下，緊張地看著肖恩，「什麼大事？」

肖恩一臉神祕，「你今天沒有查看你的電子郵件嗎？」（二六）