眼看就要蹭到最前面的圍欄了，斜刺裡突然竄出一對棕黑膚色的情侶，二話不說把個大手機往我懷裡一塞，操著一口捲舌音濃重的英語衝我嚷嚷：「Take a picture! Please!」

我被這突如其來的任務弄得措手不及。正巧阿歡喘著粗氣擠了過來，我不假思索把手機往他手裡一拍，一邊飛快地跟那兩人解釋「他的技術更好」，一邊趁機側身貼緊圍欄，徹底佔領了黃金身位。

連拍功能開啟，一口氣拍了幾十張，又手忙腳亂地切換成自拍。畫面裡，我的臉和那個價值連城的微笑擠在一起，到此一遊的滿足感在那一刻達到了頂峰。

阿歡終於應付完那對情侶，湊了過來，我也匆忙幫他拍了兩張。身後新的人群已經像潮水一樣湧了上來，我們不敢戀戰，趕緊收起手機，順著人流「擠」出了核心區。

「欸，方芳呢？」

站在展廳出口，我抹了一把額頭上的虛汗，忽然想起自打上樓後，就沒見過她的身影。

阿歡一邊費勁地把導覽器的掛繩拽順，一邊前後左右掃了一圈。最後他搖了搖頭：「你說她真能找到嗎？羅浮宮 裡的畫成千上萬，疊起來得有一座山那麼高。就因為老外的一句話，她還真千里迢迢跑來大海撈針？」

「她那是『心頭有針』，才敢往大海裡撈。」我四下看了一圈，確實沒瞧見那件米色風衣。阿歡拍了拍我的肩，「三寶還差一個，我們趕緊去找米洛的維納斯！」

蘇利館的盡頭，維納斯靜靜地立在光影中央。比起蒙娜麗莎那邊的嘈雜，這裡顯得肅穆了不少。瞻仰完這位斷臂女神，必看打卡任務就完成了。我們切換回普通遊客模式，開始隨興遛達。（一七）