不走回頭路（一七）
眼看就要蹭到最前面的圍欄了，斜刺裡突然竄出一對棕黑膚色的情侶，二話不說把個大手機往我懷裡一塞，操著一口捲舌音濃重的英語衝我嚷嚷：「Take a picture! Please!」
我被這突如其來的任務弄得措手不及。正巧阿歡喘著粗氣擠了過來，我不假思索把手機往他手裡一拍，一邊飛快地跟那兩人解釋「他的技術更好」，一邊趁機側身貼緊圍欄，徹底佔領了黃金身位。
連拍功能開啟，一口氣拍了幾十張，又手忙腳亂地切換成自拍。畫面裡，我的臉和那個價值連城的微笑擠在一起，到此一遊的滿足感在那一刻達到了頂峰。
阿歡終於應付完那對情侶，湊了過來，我也匆忙幫他拍了兩張。身後新的人群已經像潮水一樣湧了上來，我們不敢戀戰，趕緊收起手機，順著人流「擠」出了核心區。
「欸，方芳呢？」
站在展廳出口，我抹了一把額頭上的虛汗，忽然想起自打上樓後，就沒見過她的身影。
阿歡一邊費勁地把導覽器的掛繩拽順，一邊前後左右掃了一圈。最後他搖了搖頭：「你說她真能找到嗎？羅浮宮裡的畫成千上萬，疊起來得有一座山那麼高。就因為老外的一句話，她還真千里迢迢跑來大海撈針？」
「她那是『心頭有針』，才敢往大海裡撈。」我四下看了一圈，確實沒瞧見那件米色風衣。阿歡拍了拍我的肩，「三寶還差一個，我們趕緊去找米洛的維納斯！」
蘇利館的盡頭，維納斯靜靜地立在光影中央。比起蒙娜麗莎那邊的嘈雜，這裡顯得肅穆了不少。瞻仰完這位斷臂女神，必看打卡任務就完成了。我們切換回普通遊客模式，開始隨興遛達。（一七）
他原本快被人潮擠到圍欄前，卻被一對情侶塞來手機請求拍照；他趁機把拍攝工作交給阿歡，自己側身貼近圍欄，順利站上最前排。 阿歡先幫那對情侶連拍多張照片，作者又和阿歡互相拍照與自拍，確認完成到此一遊後，兩人才在新一波人潮湧來前離開核心區。 作者和阿歡離開時仍找不到方芳，推測她可能在羅浮宮裡繼續尋找目標；因為三個打卡任務還差一個，兩人便轉去找米洛的維納斯。
精華 FAQ
他原本快被人潮擠到圍欄前，卻被一對情侶塞來手機請求拍照；他趁機把拍攝工作交給阿歡，自己側身貼近圍欄，順利站上最前排。
阿歡先幫那對情侶連拍多張照片，作者又和阿歡互相拍照與自拍，確認完成到此一遊後，兩人才在新一波人潮湧來前離開核心區。
作者和阿歡離開時仍找不到方芳，推測她可能在羅浮宮裡繼續尋找目標；因為三個打卡任務還差一個，兩人便轉去找米洛的維納斯。
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