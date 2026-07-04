我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

不走回頭路（一七）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

眼看就要蹭到最前面的圍欄了，斜刺裡突然竄出一對棕黑膚色的情侶，二話不說把個大手機往我懷裡一塞，操著一口捲舌音濃重的英語衝我嚷嚷：「Take a picture! Please!」

我被這突如其來的任務弄得措手不及。正巧阿歡喘著粗氣擠了過來，我不假思索把手機往他手裡一拍，一邊飛快地跟那兩人解釋「他的技術更好」，一邊趁機側身貼緊圍欄，徹底佔領了黃金身位。

連拍功能開啟，一口氣拍了幾十張，又手忙腳亂地切換成自拍。畫面裡，我的臉和那個價值連城的微笑擠在一起，到此一遊的滿足感在那一刻達到了頂峰。

阿歡終於應付完那對情侶，湊了過來，我也匆忙幫他拍了兩張。身後新的人群已經像潮水一樣湧了上來，我們不敢戀戰，趕緊收起手機，順著人流「擠」出了核心區。

「欸，方芳呢？」

站在展廳出口，我抹了一把額頭上的虛汗，忽然想起自打上樓後，就沒見過她的身影。

阿歡一邊費勁地把導覽器的掛繩拽順，一邊前後左右掃了一圈。最後他搖了搖頭：「你說她真能找到嗎？羅浮宮裡的畫成千上萬，疊起來得有一座山那麼高。就因為老外的一句話，她還真千里迢迢跑來大海撈針？」

「她那是『心頭有針』，才敢往大海裡撈。」我四下看了一圈，確實沒瞧見那件米色風衣。阿歡拍了拍我的肩，「三寶還差一個，我們趕緊去找米洛的維納斯！」

蘇利館的盡頭，維納斯靜靜地立在光影中央。比起蒙娜麗莎那邊的嘈雜，這裡顯得肅穆了不少。瞻仰完這位斷臂女神，必看打卡任務就完成了。我們切換回普通遊客模式，開始隨興遛達。（一七）

精華 FAQ

  • 他原本快被人潮擠到圍欄前，卻被一對情侶塞來手機請求拍照；他趁機把拍攝工作交給阿歡，自己側身貼近圍欄，順利站上最前排。

  • 阿歡先幫那對情侶連拍多張照片，作者又和阿歡互相拍照與自拍，確認完成到此一遊後，兩人才在新一波人潮湧來前離開核心區。

  • 作者和阿歡離開時仍找不到方芳，推測她可能在羅浮宮裡繼續尋找目標；因為三個打卡任務還差一個，兩人便轉去找米洛的維納斯。

羅浮宮

上一則

我所聽的搖滾樂（下）

下一則

從放牛班苦讀從醫 醫院副院長林建華常回鄉幫顧檳榔攤

延伸閱讀

不走回頭路（三）

不走回頭路（三）
不走回頭路（二）

不走回頭路（二）
不走回頭路（一）

不走回頭路（一）
不走回頭路（六）

不走回頭路（六）

熱門新聞

（圖／想樂）

可憐天下父母心(下)

2026-06-27 02:00
（圖／想樂）

可憐天下父母心（上）

2026-06-26 02:00

合歡山賞雪歷險記

2026-07-01 02:00

老人的生死觀

2026-06-27 02:00

帥哥的三個心願

2026-06-27 02:00
（圖／AI生成）

在苦難抵達之前

2026-06-28 02:00

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐