肖恩笑起來，伸過手攬住繁霜，「香農，你不僅是好學生，也是好女人、好女朋友！」

繁霜豎起一根手指頭，在肖恩臉上點了一下，「嘴巴抹了蜜似的！」

肖恩不懂這句中文，但看著繁霜唇邊小小的酒窩，灰綠色的眼珠子亮亮的，「回去之後，我幫你一起研究。剛好，八月份你就可以準備申請大學了。」

繁霜愣了一下，立刻就跳了起來，「肖恩，你真好！謝謝！謝謝！」勾住肖恩的脖子，她送上自己的吻。

從夏威夷 回到灣區 ，繁霜的暑假還剩下幾天。她沒有休息，立刻開始準備申請大學的事情。其實，早在來美國之前，她就按照仲介的要求，把自己的大學畢業證、成績單，都辦理了公證，甚至還在領事館辦理了美國認證，就是想著萬一來到美國之後用得上呢，果然就用上了。

可繁霜還是留了個心，遞交申請的時候，只寄出了複印件，原件她都仔細放在自己的皮箱裡，好好保存著。前後申請了十幾所大學，肖恩在一邊體貼地說：「這麼多，一定會有錄取信的！我相信！」

繁霜一臉感激，「肖恩，你是上帝派給我最好的禮物！真的！」

肖恩只俯下頭在繁霜唇上輕輕吻一下，「你才是上帝給我最好的禮物！」

繁霜笑了，心裡卻有些七上八下。

14

在對大學的期待中，聖誕節 已經在眼前了。丈夫幾乎天天都打電話，卻只有一個話題：機票買好了嗎？開始繁霜還敷衍應付，漸漸的，就不耐煩了：「天天催、天天催！又不是催命鬼！我寒假回不去了！」

丈夫立刻瞪圓了眼睛，「你說什麼？你不回來了？去年寒假的時候，你可不是這麼說的！」（二五）