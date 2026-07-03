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「大家記好時間啊，下午四點，準時在這兒集合。晚了可就趕不上預訂的塞納河遊船了！」小尤站在倒金字塔那巨大的玻璃尖頂下，揚著手裡剛領到的語音導覽器，挨個發給我們。

阿歡把機子往脖子上一掛，順嘴問：「欸，你不跟我們一塊兒進去？」

「午飯那會兒是誰嚷嚷著要吃正宗法式大餐的？結果全團都跟著起鬨。」小尤斜睨了他一眼，露出一副任勞任怨的表情，「行了，我得趁這時間摸摸底，看哪家口碑好的餐廳還有位子。你們拿著導覽器在裡面安心接受藝術薰陶吧，有事隨時聯繫我。」

交代完，小尤特意轉向方芳，半開玩笑地比了個「加油」的手勢：「祝你在裡面『尋親』順利！」

「借你吉言。」方芳說。

過安檢、驗票，等真正置身於羅浮宮 那宏偉的穹頂之下時，我這才感覺到了壓力：四面八方全是寶貝，到底該從哪兒看起？

「先看鎮館三寶！」阿歡不由分說，拉起我就往前飛奔。

走廊盡頭，薩莫色雷斯的勝利女神在樓梯高處，張開了大理石羽翼，像是要迎風飛翔。那種氣勢確實驚人。我拉著阿歡左、中、右連拍三張，連衣裙上的褶皺都沒看清，就又連走帶跑地奔向了蒙娜麗莎的展廳。

蒙娜麗莎的領地永遠是沸騰的，放眼望去全是攢動的人頭和晃動的自拍桿。在那防彈玻璃罩後的小方框裡，那位夫人的微笑顯得遙遠又模糊。

「天哪，這哪是看畫，這簡直是黑五大促銷的現場。」阿歡嘟囔道。

我沒理他，貓著腰見縫插針地往裡鑽。說來也怪，無論我挪到哪個角度，那抹微笑似乎總能精準地勾住我的視線。（一六）