圖／趙梅英

羅可從上海出差回來，一下機就要忙著轉機回M城。他抬頭搜尋了好一陣子，才找到登機門，卻遠在第二航廈而非身處的第一航廈。

暑假又是周五晚上，機場裡充斥著廣播聲、行李輪聲和人聲。他拖著隨身行李，在人潮中奮力穿行，不料被迎面急步而來的小姐撞了個踉蹌。她手中的護照 、機票 散落地上，他連忙彎腰幫她拾起。一眼瞥見機票上的名字，心頭一震。抬頭四目相交，她眼中閃過一抹驚訝，但馬上恢復自然並連聲道歉，說她忙著趕搭回台的班機，現在無暇敘舊，匆匆互加了Line便各奔前路。

他氣喘吁吁趕到登機門時，發現自己是最後一名登機的乘客。機門闔上時，她背著背包、拖著行李，在人群中張望的那一幕，驀然浮現眼前。

當時他舉著牌子，站在海關出口門外，眼看著一波一波人潮湧出離去，卻沒有人向他走來。打了幾次她的手機，都沒打通，正想放下牌子休息一會兒，一聲清脆的「請問你是羅可大哥嗎？」在身後響起。回頭看見長髮飄逸的她，睜著一雙烏溜溜的大眼睛等他回話。他眼睛一亮，連聲回道：「我是羅可，你是林曉梅吧！」接過她的行李，走向停車場。

本不該是他來接機的，只因室友當天系裡有急事分不開身，才在幾天前請他代勞。除了告訴他名字、飛機班次和手機號碼外，什麼也沒說。他從未交過女朋友，也很少和女性單獨相處，一時不知該說什麼好，半天才囁嚅出：「你是哪一系的？」

「我是食品營養系的，你呢？」

「我是機械系的。」

說完無語，她主動打破沉默，問他台灣就讀哪所大學。不料兩人來自南、北兩所大學，生活軌跡不曾有交集，他心中有些悵然。

到了女生宿舍停車場，她說她自己進去就行了。他還是幫著推行李，陪她辦好入住手續，直送到房間門口，看到她的美國室友已在等著她，這才告辭。臨別留下他的地址和手機號碼，叮嚀她有事隨時找他。

在台灣他們一南一北碰不到頭，現同在一個學校，但兩個校區分據東西兩端，想在校園碰到微乎其微。他開始心煩氣躁起來，更在意她為什麼稱他「羅可大哥」。讀博二的他是家中老么，從來也輪不到他當「大哥」啊！

隨後他才想起她的手機不通，該如何聯絡她，猶豫了一下，還是開到了女生宿舍。她開門詫異道：「羅大哥有什麼事嗎？」他道明了來意。

「唉！我忙著出國，竟然忘了換eSIM。」她不好意思地說。

「沒關係，你有空的話，我可以馬上帶你去買。」

兩人就此搭上線，可惜一開學，彼此都一頭扎進了繁重的課業堆裡。他的博士資格考試已過，指導教授逼著他開始選論文題目，加緊做實驗。他待在實驗室的時間比待在宿舍的時間長，有時忙得連他最喜愛的足球賽轉播都放棄了。

周六夜，他正為失敗的實驗數據煩惱不已，手機驀地響起。他拿起沒好氣地「嗨」了一聲，不料是林曉梅打來的，他精神馬上一振。原來她昨天剛考完期中考，想要放鬆一下，又不知道做什麼好。他靈機一動，說帶她去一個地方見識一下，她沒問去哪，便興奮地說好。

這家運動酒吧離校園不遠，重要賽事期間非常熱鬧，一位難求。這晚雖只是一場常規賽，照舊坐滿了人。他們等了好一會，才等到一個牆角的雙人座。他問她想吃點、喝點什麼，她說她不熟，由他作主。他就點了一個大披薩、兩份炸薯條和兩杯啤酒。

她抬頭打量四周，超大的電視佔住對面的一面牆，轉播著熱鬧的足球賽。有限的空間裡塞滿桌椅、食客，端著餐盤的侍者穿梭其間。在座的男男女女不是T恤、牛仔褲，便是短衫、短褲，只有她一身碎花連身裙，有些格格不入。

他笑說這家酒吧雖然老舊，卻最受學生歡迎。離學校近、價錢公道，食物也還算可口，最主要是球賽氣氛熱烈。

侍者端上啤酒，她睜大了雙眼驚道：「羅大哥，你平常都喝這麼大杯的啤酒？」他笑著說：「這還是最小杯的。球賽時間長，邊吃邊聊，有時一杯還不夠了。」她說沒看過美式足球，也不懂如何觀賞。他心裡「咯登」了一下，本以為她想要對他說什麼，望著她沉默了一會。

他告訴她不要小看了那些彪形大漢，美式足球本質就是「推進與佔領」，講究高度的戰略計畫。食物來了，她吃了一片披薩，覺得沒有台北的好吃又很鹹，便向侍者要了一杯冰水，順手將沒喝過的啤酒推給了他。群眾爆出震耳欲聾的歡呼聲，原來是本校球隊達陣。她不解地望著他，他欲解釋，無奈歡呼聲浪一陣高過一陣，只好放棄。

回程他連聲道歉，說這校園文化可能不對她的胃口。她搖搖頭說沒有，若是有機會，她倒是很想到現場看一回球賽，他回說他來想辦法。

十一月初，他終於到處託人情，買到兩張球賽門票。她向他走來時，他發現兩人竟穿著同款同色印有校徽的圓領衫，同樣搭配深藍牛仔褲，心中暗喜，幻想旁人看他倆的羨慕眼神。（上）