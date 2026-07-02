店老闆立刻點頭，「是我見過最美的新娘！」

繁霜捂了一下嘴，「謝謝！可是，我可不是什麼新娘子！」說著，忙走出來，臉上已經換了一副決定了什麼似的決絕的神態。

繁霜不能不考慮到以後，夏威夷 度假還沒有結束，她就已經有心事了，玩起來就不像剛到的時候那麼盡興投入。肖恩察覺出來，返程回灣區 的前一晚，在酒店房間裡看著她，「香農，你不開心嗎？」小心翼翼的語氣。

繁霜笑笑，「沒有，我很開心。」

「可是，我覺得你這兩天不像前兩天那麼開心了，為什麼？」

「沒什麼，我只是想到一件事。」

「喔？」肖恩頓住了，又不知道說什麼。

「我在想，」繁霜咬了一下嘴唇，卻只停了一下就往下說下去：「回去之後，我是不是學點什麼。我不想在那個幼兒園一直做下去，又累又沒有多大發展！」

肖恩明顯有些吃驚，「喔？你不想在你的幼兒園做下去？」繁霜目光看向別處。「我在中國是小學老師，我喜歡教師的工作。所以，」收回目光落到肖恩的臉上，「我還是想做老師。我做過一點研究，做小學老師要考教師資格證，這個我沒有問題。但是，」她停住了，眼珠子動了一下，「我想先讀一個研究生的學位。」

肖恩挑挑濃密的眉毛，「喔？」

繁霜笑了，顫巍巍的，「我查過了，碩士學位一般兩年就能讀出來。我用用功，或許一年半就能念出來呢！我就不信，我比別人差！」最後又是一句中文，肖恩當然聽不懂，眼睛裡就有些茫然，「你說什麼？」

繁霜看著肖恩，「沒什麼。我說我曾經是一個好學生！」（二四）