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繁霜（二二）

常湘雲
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一天，正在給孩子上課，微信響了起來。繁霜立刻皺起眉，忙叫了安妮：「安妮老師，你來幫忙帶一下孩子，我有個電話。」

「沒問題！」安妮笑了一下，走過來坐在繁霜剛才坐著的椅子上。繁霜拿著手機，立刻走到外面的遊戲區。上課時間，遊戲區沒有孩子，也沒有同事。

「你怎麼這時候打電話？」手機屏幕上是丈夫。

「你在忙？」丈夫似乎有些吃驚。

「你以為呢？」繁霜不太耐煩。

「我這不是看你有四天沒有打電話，以為出什麼事了，就打了電話。我還算了一下，估摸著你這會兒不用給孩子上課，沒想到還是算錯了！嘿嘿！」丈夫咧開嘴，有些不好意思。

「你以後多長個心，好不好？說了多少次了！就是算不好時間！」

「你沒什麼事吧？」

「我能有什麼事？」

「你看你，我也是關心你，怎麼好像倒惹得你不高興了？真是！」丈夫明顯也有些惱火了。

繁霜忙又堆了笑，「好了、好了，你不是看見了嗎？我很好！你呢？你怎麼樣？」

「我還能怎麼樣？一個已婚的單身漢！」

繁霜臉紅了，看著丈夫，臉上說不上來是什麼表情，「對不起！」聲音很低，不知道丈夫能不能聽得清楚。可是丈夫分明聽見了，「也不能怪你！都是為了以後孩子不在國內遭罪！可是，」頓住了，看著繁霜的眼睛裡有些茫然，「繁霜，你說咱們兩個還能有個孩子嗎？」

繁霜呆了一下，丈夫的話讓她眼前冒了幾粒星星，鼻尖微微滲出來細細的汗粒子，只是丈夫看不見。

晚上回到家，繁霜總有一點心神不寧，好幾次對肖恩的問話都答非所問，讓肖恩很奇怪：「香農，你沒事吧？」（二二）

精華 FAQ

  • 她接到的是丈夫打來的電話，因正在給孩子上課，只好立刻請安妮老師幫忙代課，自己走到外面的遊戲區接聽，避免影響教學進行。

  • 丈夫說因為四天沒聯絡，擔心她出事才打來，也估錯了她的空閒時間。繁霜先是不耐煩，後又勉強緩和，但兩人對話仍帶著埋怨與疏離。

  • 丈夫茫然地問他們還能不能再有個孩子，這句話讓繁霜當場怔住，之後一整晚都心神不寧，回家後甚至對肖恩的問話也頻頻答非所問。

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