iLover的西班牙旅行（四）

「什麼？」

「租一個共享戀人。」

「我啊……也許某天會。誰知道。」

「到時候告訴我使用心得。」

「可以啊。」

「不過妳一定會很難決定要設定什麼樣的。」

「也許。」她說，「設定選項很多嗎？」

「滿多的，要花點時間想。」

「好。要不要哪天一起租兩個？四個人去吃頓飯。」

「這聽起來好像很厲害！有種奢侈感。」

「下次先租一個給我看。」她說，「我想知道，為什麼你會說『還不錯』。」

「好啊。」

「嗯，我們或許可以跟iLover聯名，用他們的know how和平台機制，訓練一批銷售人員，特別放在大型案子的現場，高階消費者也可以訂製自己的iAgency一類的。」

「我租這個跟公司又無關，妳怎麼隨時都在想公事啦。」

「剛好想到，下次可以租一個，看看品質怎麼樣。」

我把話筒換到另一隻手，額頭緩慢地靠在冰冷的桌沿，視線在昏暗的房間裡移動。

莉沒再說話，這種停頓，對我來說有種奇怪的熟悉感。她每次都會在談話的某個段落收回，給我一段空白，好讓我自己去填補，像是嚴苛訓練天生無法親密的私生子。

跟莉在一起的時候，我永遠半沉默，帶著敬意地自覺收斂。她一抬眼，我就會下意識地放慢呼吸，怕驚動什麼隱形秩序。

天啊，我多愛慕她，愛慕到要是看她整理袖口，或緩慢地把一縷頭髮撥到耳後，心臟就會發緊。這種愛慕從未因為時間而減弱，就像一隻被馴服的犬，安靜地坐在她身邊，耳朵豎起，專心聽她說任何事情，哪怕是她抱怨報表的錯字或路邊攤的油煙。

我想起那一次帶莉去情趣旅社的事。（四）