iLover的西班牙旅行（四）
「什麼？」
「租一個共享戀人。」
「我啊……也許某天會。誰知道。」
「到時候告訴我使用心得。」
「可以啊。」
「不過妳一定會很難決定要設定什麼樣的。」
「也許。」她說，「設定選項很多嗎？」
「滿多的，要花點時間想。」
「好。要不要哪天一起租兩個？四個人去吃頓飯。」
「這聽起來好像很厲害！有種奢侈感。」
「下次先租一個給我看。」她說，「我想知道，為什麼你會說『還不錯』。」
「好啊。」
「嗯，我們或許可以跟iLover聯名，用他們的know how和平台機制，訓練一批銷售人員，特別放在大型案子的現場，高階消費者也可以訂製自己的iAgency一類的。」
「我租這個跟公司又無關，妳怎麼隨時都在想公事啦。」
「剛好想到，下次可以租一個，看看品質怎麼樣。」
我把話筒換到另一隻手，額頭緩慢地靠在冰冷的桌沿，視線在昏暗的房間裡移動。
莉沒再說話，這種停頓，對我來說有種奇怪的熟悉感。她每次都會在談話的某個段落收回，給我一段空白，好讓我自己去填補，像是嚴苛訓練天生無法親密的私生子。
跟莉在一起的時候，我永遠半沉默，帶著敬意地自覺收斂。她一抬眼，我就會下意識地放慢呼吸，怕驚動什麼隱形秩序。
天啊，我多愛慕她，愛慕到要是看她整理袖口，或緩慢地把一縷頭髮撥到耳後，心臟就會發緊。這種愛慕從未因為時間而減弱，就像一隻被馴服的犬，安靜地坐在她身邊，耳朵豎起，專心聽她說任何事情，哪怕是她抱怨報表的錯字或路邊攤的油煙。
我想起那一次帶莉去情趣旅社的事。（四）
他們最先提到的是「租一個共享戀人」這件事，對話帶著試探與玩笑意味，也透露出兩人對這類新型服務並不陌生。 主角聯想到可與iLover聯名，利用其平台機制與 know how 訓練銷售人員，甚至讓高階客戶訂製自己的 iAgency。 後段以細膩內心描寫主角對莉的愛慕極深，面對她時總是半沉默、刻意收斂，連她整理袖口都能讓他心跳緊縮。
精華 FAQ
他們最先提到的是「租一個共享戀人」這件事，對話帶著試探與玩笑意味，也透露出兩人對這類新型服務並不陌生。
主角聯想到可與iLover聯名，利用其平台機制與 know how 訓練銷售人員，甚至讓高階客戶訂製自己的 iAgency。
後段以細膩內心描寫主角對莉的愛慕極深，面對她時總是半沉默、刻意收斂，連她整理袖口都能讓他心跳緊縮。
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