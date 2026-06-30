不走回頭路（一三）
「我家祖上是來自中原的客家人，後來下南洋扎根，再後來又移民到北美。每遷徙一次，對上一輩的記憶就會淡一層。」
「這不是一回事！」阿歡有些急了，聲音不由得提高了幾分，「國籍和身分再怎麼變，我們的華人面孔不會變，我們的華人血統更不會變。不是嗎？」
「我是個異類。」
方芳竟然接話了，她拍了拍我的椅背。我和阿歡立即閉上了嘴，轉過頭去看著她。
她抿了抿嘴，像是下定了什麼決心，繼而點了點頭說：「我的高祖父是斯拉夫人，高祖母是中國人。這血統在家裡藏了好幾代，沒有人得到遺傳。偏偏到了我這兒，沒藏住，全都顯出來了。」
「啊，還真有這樣的事？」我驚叫起來，「我之前看到過類似新聞，說一對白人夫婦生了個黑皮膚的小孩，一查才知道其中一方曾有個非洲裔祖先。我一直以為是行銷號編的故事呢！」
「這在遺傳學上是說得通的。」小尤正發著羅浮宮的門票，剛好走到我們這一排。他把票遞過來，順勢就在對面的空座上坐了下來。
「基因不會憑空突變出不存在的藍圖。方芳，你祖上的斯拉夫『代碼』更像是隱性基因，在前幾代一直被更顯性的東亞特徵壓著，像個『潛伏者』。這有點像抽獎──獎池裡一直有那個號碼，只是命中的概率極低。到了你這一代，基因重組的時候，這段沉寂很久的資訊恰好避開了壓制，突然間，那些藏在骨相裡的特徵就全都顯出來了。」
阿歡聽得一愣一愣的，脫口而出：「哥們，你這生物底子夠硬啊，高考理綜滿分吧？」
「還行吧。」小尤有點不好意思地笑了笑。（一三）
他們主要在爭論國籍、身分變化與華人血統之間的關係。阿歡認為外在身分可以改變，但華人面孔與血統不會消失，反映出對族裔認同的堅持。 因為她的高祖父是斯拉夫人，高祖母是中國人，這段混血血統在家族中隱藏了好幾代，卻在她身上突然顯現，使她的外貌特徵與眾不同。 小尤用遺傳學說明，認為這些特徵來自隱性基因。前幾代一直被較顯性的東亞特徵壓住，直到方芳這一代基因重組時才意外表現出來。
精華 FAQ
他們主要在爭論國籍、身分變化與華人血統之間的關係。阿歡認為外在身分可以改變，但華人面孔與血統不會消失，反映出對族裔認同的堅持。
因為她的高祖父是斯拉夫人，高祖母是中國人，這段混血血統在家族中隱藏了好幾代，卻在她身上突然顯現，使她的外貌特徵與眾不同。
小尤用遺傳學說明，認為這些特徵來自隱性基因。前幾代一直被較顯性的東亞特徵壓住，直到方芳這一代基因重組時才意外表現出來。
上一則
書本的煩惱
下一則