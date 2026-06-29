繁霜越聽越睜大眼睛，似乎肖恩在講童話故事似的。看見繁霜臉上一副不可置信的樣子，肖恩笑了，「香農，你真可愛！」說著，輕輕拉了一下，繁霜就倒在肖恩的懷裡。

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拉著兩只皮箱走進肖恩家的時候，繁霜還有一點不真實的感覺，雖然臥室裡那張大尺寸的雙人床她並不陌生。肖恩站在她身後擁著她，「床單是我新買的，你要是不喜歡，可以買你喜歡的換掉它，因為以後你是它的女主人。」

繁霜輕輕顫抖著，第一次躺在這張床上的時候，心裡就羨慕，想著什麼時候自己也能擁有這樣舒服的一張床。沒有料到，這麼快，自己就成了這張床的主人。她把手放在環在自己腰上的肖恩胳膊上，嘴裡喃喃的：「真好啊！像夢一樣！」是中文。

肖恩愣了一下：「香農，你說什麼？」他的嘴唇在繁霜的耳朵邊緣摩挲著。

「沒什麼。」繁霜依舊喃喃的，眼睛裡有淚光在閃動。

肖恩的家跟繁霜的學校有不短的距離，幸好有通勤火車。每天早上，肖恩送繁霜到火車站，兩個人吻別之後，繁霜坐火車上班，肖恩自己開車去公司。下班，肖恩會到火車站接了繁霜，一起回家，繁霜做飯，肖恩則在起居室，也不知道在做什麼。

等繁霜做好飯，一邊吃飯，一邊說著各自工作上的事情，不時就會哈哈笑起來。肖恩總是用憐愛的目光看著繁霜，「香農，你真是個好女人！」繁霜一邊收拾著餐桌，一邊笑著，「那你可要好好珍惜喔！」

肖恩立刻正了臉色，「我會的，我保證！」說著，舉起三根手指頭，發誓似的。繁霜忙走到水槽前，擰開水龍頭，嘩嘩嘩地洗刷著餐具。同居生活從一開始，就是一種按部就班的多年夫妻似的。（二一）