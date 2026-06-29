四大美女在一班（全文完）

這樣一來，社區醫院的患者一旦出現重大疾病，可以迅速、順暢地轉入三甲醫院接受治療。

創辦一家醫院，首先需要貸款 和融資，金岩是幾位投資人之一，她的出資大多來自家庭支持。她母親經商多年，已有一定積累；父親則把北京的四合院出租給人經營私房菜館，一年租金 可達上百萬。雖然她父母離婚多年，但對這個女兒十分看重，一直不遺餘力地支持她的事業。

但創辦醫院不僅僅是資金問題，還涉及衛健部門審批、選址規劃、病房設置、科室配置、人員資質等一整套要求，以及醫療質量與安全體系的建立、患者信任的維繫、醫保 體系的納入等一系列複雜問題，都需要她逐一解決。這不僅要靠精衛填海、愚公移山般的韌勁，還得有做大事的氣魄。一旦認準了目標，即便起初看不到任何希望，她也能用兩三年時間一點點推進。憑藉她不求私利、不求個人回報的執著，最終硬是在荊棘之中開出一條路來。這或許正是她所說的「夠勁」的事。當然，這離不開她父母那堅強的後盾。

金岩最終成了一個有影響力的公眾人物，能夠影響普通民眾的生活。只是，她一直沒有結婚，也沒聽說她有什麼男朋友，但她的日子比我們這些有家有口的還要熱鬧、忙碌。小情小愛對她來說「沒勁」，關乎社會福祉、蒼生疾苦的事才算「夠勁」。

她精力充沛、視野廣闊、格局大方，用一般人的標準來衡量她的人生，是我等凡夫俗子的「小」了。她跟她那些祖先不一樣，祖先們爭奪天下、守天下，歸根到底是為了權力；而金岩，是以天下為家的。（全文完）