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北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

不走回頭路（一二）

徐徐
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「嫣然姊，你真覺得我有法國血統？可家裡人只說，祖上有……斯拉夫血統。」

「斯拉夫？」小尤有點發矇，「那主要分布在中東歐和巴爾幹，跟法國隔著老遠呢……」

「我在橫店工作的時候，碰到過一個跑龍套的老外。」方芳的眼睛忽然亮得近乎灼人，「他說，我很像羅浮宮裡的一幅畫。我就一直惦記著，想要親眼看一看……」

一旁的阿歡聽得直犯迷糊，忍不住插嘴：「祖上有斯拉夫血統是什麼意思，難道你父母沒有……」

方芳轉頭瞥了他一眼。那眼神裡除了無語，還隱約透著一絲被戳中痛處的冷意。我見勢不妙，狠狠擰了阿歡大腿一把，痛得他硬生生把更不合時宜的話憋了回去。

「我也是猜的。」嫣然姊見多識廣，立刻笑著打圓場，眼神裡多了點對這姑娘身世的體恤，「血統這東西可能比較複雜，回頭可以多問問家裡長輩。有時候，血脈比地圖還要玄妙。」

她揮了揮手，指向前方那片綠意盎然的林蔭：

「穿過前面的杜伊勒里花園，就是你們心心念念的羅浮宮了。大家下午進去的時候，也順道幫方芳留意一下那幅畫。好了，我的地接任務圓滿結束，大家趕緊去吃午飯吧，祝各位巴黎之行順順利利！」

大夥兒熱烈鼓掌。嫣然姊瀟灑地揮揮手，轉身步入協和廣場熙熙攘攘的人潮，很快便不見了蹤影。

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回到車上，我剝了顆巧克力塞嘴裡，又順手遞給阿歡一顆。他負氣不要，還揉著被我掐紅的大腿，不服氣地嘟嘟囔囔：

「我就是好奇嘛，她怎麼會不清楚自己的血統。這東西是代代相傳的呀。」

「這有什麼奇怪的。」我小聲辯駁，「不要說人家是混血兒了，就拿我家來說，情況也夠複雜的。」（一二）

精華 FAQ

  • 因為她在橫店遇到一名外國跑龍套，對方說她很像羅浮宮裡的一幅畫，讓她一直惦記著，想親眼確認，也因此對自己的身世多了幾分好奇。

  • 阿歡追問方芳父母與血統關係，話語帶著冒失與冒犯，觸及她可能不願提的身世問題；我察覺氣氛不對，立刻掐他大腿，讓他把話吞回去。

  • 嫣然姊像熟門熟路的地接，替大家解說方位與行程，並體貼化解方芳的尷尬，最後指引眾人前往羅浮宮，宣布自己完成任務後離開。

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