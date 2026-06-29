「嫣然姊，你真覺得我有法國血統？可家裡人只說，祖上有……斯拉夫血統。」

「斯拉夫？」小尤有點發矇，「那主要分布在中東歐和巴爾幹，跟法國隔著老遠呢……」

「我在橫店工作的時候，碰到過一個跑龍套的老外。」方芳的眼睛忽然亮得近乎灼人，「他說，我很像羅浮宮 裡的一幅畫。我就一直惦記著，想要親眼看一看……」

一旁的阿歡聽得直犯迷糊，忍不住插嘴：「祖上有斯拉夫血統是什麼意思，難道你父母沒有……」

方芳轉頭瞥了他一眼。那眼神裡除了無語，還隱約透著一絲被戳中痛處的冷意。我見勢不妙，狠狠擰了阿歡大腿一把，痛得他硬生生把更不合時宜的話憋了回去。

「我也是猜的。」嫣然姊見多識廣，立刻笑著打圓場，眼神裡多了點對這姑娘身世的體恤，「血統這東西可能比較複雜，回頭可以多問問家裡長輩。有時候，血脈比地圖還要玄妙。」

她揮了揮手，指向前方那片綠意盎然的林蔭：

「穿過前面的杜伊勒里花園，就是你們心心念念的羅浮宮了。大家下午進去的時候，也順道幫方芳留意一下那幅畫。好了，我的地接任務圓滿結束，大家趕緊去吃午飯吧，祝各位巴黎之行順順利利！」

大夥兒熱烈鼓掌。嫣然姊瀟灑地揮揮手，轉身步入協和廣場熙熙攘攘的人潮，很快便不見了蹤影。

6

回到車上，我剝了顆巧克力塞嘴裡，又順手遞給阿歡一顆。他負氣不要，還揉著被我掐紅的大腿，不服氣地嘟嘟囔囔：

「我就是好奇嘛，她怎麼會不清楚自己的血統。這東西是代代相傳的呀。」

「這有什麼奇怪的。」我小聲辯駁，「不要說人家是混血兒了，就拿我家來說，情況也夠複雜的。」（一二）