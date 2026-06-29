圖／Mrs.H

小兼不知道這些回憶是來自AI指示，或是阿發自己的經歷，當然也不知道，任何西班牙的資訊是對是錯。但她說得如此平靜，細節像真的存在。他甚至覺得，剛才那段火焰的味道，自己曾經聞過。

「我在格拉納達印象最深刻的，是我們住的旅館的走廊。」阿發說，「牆壁刷塗白灰，湊近聞的話，有橄欖油與皮革的臭味。」

「我住的那一間，窗簾是暗紅色的，陽光透過來，整個房間像泡在番茄醬裡？會這樣嗎？我是不是說得太誇張了，哈哈哈。」小兼說，「如果現在有人從我們身邊走過，應該也會以為我們在談論一段共同旅行。」

「為什麼這麼說，我們不是有一起去旅行的嗎？」阿發說，「格拉納達就是你和我去過的地方啊。」

「好。」

「所以，你記得的那個夜晚，是什麼味道？」

「啊，我這個不太……有點像冷凍橘子汁和廉價香艾酒，還有……」

「還有我們從阿拉伯街買的綜合香料對吧，後來居然生蟲了。」

「真的會生蟲嗎？」

「真的喔，可能裡面本來就混了蟲蛹吧，像草蚊一樣飛走了。」

他看著杯底的「made in Spain」標籤，「謝謝妳，讓我想起了許多有關西班牙的事。」

「這就是我在這裡的理由喔。」她輕聲說，「讓一切看起來都成為真的。」

●

豬肝紅市內電話響起時，我剛坐下。屋裡沒開燈，僅有陽台透進來的燈光。我看著話筒響了三次，才伸手接起來。

「到家了？」

「嗯，剛到。」我順手把外套往椅背掛，拉住電話線坐下。

「今天怎麼這麼晚？」

「我去吃了關東煮消夜，就是那家現在很紅的，但妳說妳不愛吃的路邊攤。」

「是啊，這麼冷，還在外面吃。我不喜歡沒有店面的地方。」

「這家很貴欸，食材也不錯，下次帶妳來試試。」

她沒說話，我聽見電話那頭有杯子輕碰桌子的聲音。

「你跟誰去的？」

「自己。」

「真的？」

「其實……我剛租了一個共享戀人。」

那頭靜了一秒，接著她笑了出來，聲音很輕，像被壓著不想被人聽見，「你啊……這麼乾脆地說出口，還真是你的風格。」

「有什麼好不能講的。」

「你不怕我笑你？」

「妳不也在笑了嗎？」

「嗯，是在笑。」她說。「不過我承認，有點好奇。」

「好奇什麼？」

「好奇你用了之後，是什麼感覺。」

「也沒什麼特別的感覺，大家不是都在用。」

「所以聽起來很實用。」

「對啊，就像共享汽車。妳還想笑就笑吧。」

「不笑了。」

「我也沒打算騙妳。」

「你啊，總是這樣。該在意的時候裝作無所謂，不該在意的時候又放不下。」

「那妳呢？不也一樣？」

「我嗎？」她像是想了一下，「我可能更過分吧，連要不要在意，都要分階段評估。」

「很妳的樣子。」

「所以你們去吃了關東煮？」

「喔，對啊，先在一個咖啡館聊天。」

「聊什麼？」

「也就……隨便聊。她問我是不是第一次用，我說是，還有聊了去西班牙的事。」

「咦，你又沒去過西班牙，還是以前有去過沒跟我說？」

「所以說共享戀人很厲害啊，可以假裝兩個人一起去了西班牙，立刻就變得很熟的感覺。」

「假裝？不會尷尬嗎？」

「一開始會，但總是要找話題，不然錢都浪費了。」

「然後呢？」

「然後，我就說要不要去吃關東煮。那家很好吃，我一直想去吃。她就說好。」

「所以，這種是不能上床的對吧？」

「對，這方面好像規定得很嚴。」

「只能聊天？」

「也不是，不聊天坐著也行，陪購物、吃飯什麼的。」

「可以牽手或接吻嗎？」

「我不知道欸，這些今天什麼都沒做。妳呢？是不是在前夫家？」

「嗯。小孩今天生日，要我來。」

「在一起吃蛋糕？」

「吃了，還唱了生日歌。」

「你們三個人？」

「四個。還有他的新女朋友。」

「什麼樣的人？」

「學校通識中心的助理，好像是地質學博士。」她說，「我跟她打了招呼，算客氣吧。」

「很客氣。」

「免得小孩覺得尷尬。」

「嗯。」我點點頭，雖然她看不見，「妳是成熟的大人。」

「你不成熟嗎？」

「剛才跟一個陌生女人一起假裝旅行，對妳來說一定不算多成熟。」

「其實挺有意思的。」

「所以妳不覺得我丟臉？」

「丟臉什麼？我們公司有幾個主管都用過iLover。」

「是啊，我知道。」

「不過，」她說，「你還真敢說出來。換作別人，怎麼也要先編個理由，像朋友找的一類的。」

「不需要啦。」

「嗯，不需要。這麼多年，你還是一樣。」

「什麼一樣？」

「平常沒什麼個性，是個聽話的好人。一旦下定決心的時候，反而就很……乾脆。別人會繞一圈的地方，你就直接走過去。」

「居然被說是好人欸。」

「普通的好人而已。」

「妳以後要不要也試試看？」（三）