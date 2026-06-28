四大美女在一班（三二）

有人說她參加了學校的登山隊，是隊裡唯一的女生；有人說她很得導師賞識，已經內定留校。我們以為，她不會留在西部，一定會回北京工作。最想不到，她連城市都捨棄了，加入了援藏醫療隊，要去西藏做三年醫生。其實也不難理解，這就是金岩常說的「夠勁」。

從西藏回來之後，金岩整個脫胎換骨，變得成熟、內斂、穩重，不再是從前那個愣頭愣腦的假小子，漸漸有了醫生的氣質，也成了可以委以重任的人。她先在成都工作幾年，後來辭去了醫院的工作，決定去華南創業。這讓我們所有人都吃驚，大學時她曾先考到南京，只讀了一年就退學了，因為受不了南方的天氣──夏天悶熱濕氣重、冬天陰冷沒暖氣。第二年她重新參加高考 ，才在北京上的大學。可現在，她卻要去更熱、更濕、更南的南方工作。

金岩確實不一樣了。在南方見過她的同學說，為了創業，她現在變得很節儉，天天吃食堂，出行靠公交，菸酒都不沾。她大學時，學校離家很近，她幾乎沒住校，全是坐出租車上大學。她三歲跟著祖父學寫毛筆字，多年練習書法，水墨畫也有模有樣；五歲跟著祖母辨別玉石的品質，知道如何用一根乾草來判斷象牙的牙根……如今，她把這些閒情雅趣全拋在身後。她祖父母都是罹患腫瘤 去世的，她一度想投身腫瘤治療的研究，到頭來，卻把目光轉向普羅大眾的基礎醫療。

普通人看病難啊，一般社區醫院往往只提供打針、輸液等基礎服務，連每年一次的體檢也難以普及。體檢時所需的B超、X光設備，社區醫院都稀缺。金岩的願景美好又實際，在不涉及手術、放療和化療的前提下，盡可能將其他醫療服務下沉到社區層面。這類模式雖然並非全新，但她的目標是將社區醫院納入三甲醫院體系，形成緊密的醫共體。（三二）