「走，我們現在去協和廣場，這可是巴黎最著名的皇家廣場。它本來叫路易十五廣場，大革命時代改成了革命廣場。等那段血雨腥風過去了，法國人也折騰累了，又開始祈求和平與和解，這才正式更名為協和廣場。」

我們一路跟著來到了盧克索方尖碑前。陽光很好，大夥兒都仰著脖子，看那金燦燦的碑頂。

就在這一片祥和的仰望中，突然傳來一聲驚叫。那聲音在開闊的廣場上顯得格外刺耳，大家的目光立即從仰視變成了俯視。只見方芳像是踩到了什麼燙人的東西，整個人觸電般地從一塊方方正正的銅牌上跳開。

那塊銅牌平平整整地嵌在石板之間，不細看還以為是個普通的窨井蓋。小尤蹲下身，低聲讀出了上面的法語並翻譯道：

「1793年，路易十六和瑪麗‧安托瓦內特王后在此被處決。」

「原來這兒就是當年擺斷頭台的地方……」嫣然姊喃喃自語，語氣裡透著幾分難以置信，「真是怪了，我帶團這麼多年，竟然從來沒留意過這塊牌子。」

「我也是頭回見。還是我們的方芳眼睛尖！」小尤晃著腦袋，帶著幾分導遊慣有的油滑，順口唱了起來：「摘下你的墨鏡來，讓我來看看你的眼，你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一般樣……」

本以為方芳會甩臉子，沒想到她竟然順勢摘下了那副大墨鏡。大夥兒發出一陣善意的笑聲，嫣然姊卻沒跟著樂。她仔細端詳著方芳的五官，露出一副恍然大悟的神情：「你是中法混血吧？難怪……」她頓了頓，語氣裡多了幾分篤定，「難怪你對這段歷史這麼敏感。看來這骨子裡的血脈，到底還是會給人帶路的。」

「真的嗎？」方芳猛地抬起頭，那雙一直透著冷淡的眼睛裡，居然閃過一絲極力掩飾的急切。（一一）