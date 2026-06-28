iLover的西班牙旅行（二）

圖／Mrs.H

小兼看著那行粗黑字，腦中閃過「東京海上保險 」的廣告，溫柔而堅定的保險員在三十分鐘內出現的承諾。

再往下滑，畫面被紅色框線包住：「共享戀人於服務期間，遭遇人身威脅或急迫危險，有權即時終止契約，並由系統通知當地警政單位。」

「這家店，妳很熟嗎？」

「不算很熟。」她說，「偶爾在這裡等人。」

他向服務生點了一壺跟阿發一樣的德國 花茶，眼睛掃過桌上的玻璃杯，裡面盛著剛倒的冰水。他端起水杯的瞬間，看見杯底有一行小小的字母，浮凸著「made in Spain」，帶著廉價的異國感。

他盯著那行字母看了幾秒，「這地方滿特別的，連杯子都用西班牙進口的。」

她把杯子轉了半圈，冰塊在水裡碰出輕響，「你去過西班牙嗎？」

他抿了一下嘴角，本來想如實回答從來沒去過。但在短暫的停頓裡，突然意識到，承認這件事會讓對話立刻空掉，於是防衛本能般改口：「算是去過。」

「什麼叫算是？」

「在巴塞隆納機場轉機過幾個小時。」

「嗯，那就不算吧……」阿發聽見耳機傳來──開啟旅行情境、增加親密感、語氣軟柔，西班牙城市巴塞隆納旅遊資訊顯示於手機──她換上一種比剛才溫軟的語氣：「但是我有去過喔。」

「巴塞隆納嗎？」

「是啊，我記得從爛芭樂大街散步，經過哥倫布紀念碑，去了巴塞隆納港的舊港。那裡停泊了滿滿的遊艇，還有熱鬧的購物中心和水族館。港口裡有綠色的工作船，一次十歐元，供人參觀的帆船桅杆就停在購物中心的玻璃下方，黃腳銀鷗四處飛翔，對岸人工島上，乾式船塢停著等待維修的大型遊艇。港口上方有紅色纜車經過，通往旁邊的蒙惠克山，黑色的小帆船載著觀光客從港外回來，非常美麗的晴天午後。」

「妳記得真清楚。」

「都是觀光客去的地方。」

「有其他的，觀光客比較少去的地方嗎？」

「我想想。」──塞維亞也不錯，小巷子很有味道。輕點頭，嘴角上揚，眼神略帶回憶地偏向左側──「像是塞維亞。」

「塞維亞，我不知道這個城市。」他說，「什麼時候去的？」

「三年前。」她把指尖緩慢地抵在杯口，「那時候是秋天，人行道兩側種著懸鈴木，葉子掉了一地。」

「我沒出機場，不過可以看得到跑道旁那些塗鴉牆，像班克西的圖。」

阿發看著他──巴塞隆納─埃爾普拉特機場跑道並無塗鴉牆，但連接馬德里阿道弗‧蘇亞雷斯馬德里─巴拉哈斯機場的高速公路則有大型塗鴉牆。用戶語氣輕微不安，建議肯定回應，減少距離──她笑著說：「你記得很清楚啊，好啦，算你去過西班牙了。」

「哈哈哈，謝謝妳的肯定。」

「我記得塞維亞老城裡有一家甜品店，玻璃櫃裡放著一排蛋黃布丁和杏仁蛋糕，和一個大玻璃罐，裡面裝著冷凍的橘子汁。」她像是朗誦背熟的段落，「那橘子汁瓶子是白色塑膠，瓶身有藍色花紋，看起來很像洗衣精。」

「妳喝過？」

「喝過。」她點頭，「偏酸，但搭配吃榛果長大的、50%伊比利豬火腿很好。」

小兼覺得有一種細微的失重感，跟阿發站在不同大小的星球上。

「不然，我們可以假裝一起去過西班牙，例如，格拉納達如何？」

「哈哈哈，好像很有趣，像故事接龍。好啊，但我也不太知道，格拉納達是什麼樣的地方喔。」

「沒關係，我知道喔。」她緩慢地複述那座城市的名字：「我們從塞維亞聖胡斯塔火車站坐到格拉納達，要在科爾多瓦換一次，一個小時就到。」

「還滿近的。」

「喔？」──路線校正：塞維亞—格拉納達直達列車（Renfe Avant／AVE），常見行程約兩小時三十二分至兩小時五十分。若須轉乘，通常在Antequera-Santa Ana──「嗯，我說錯了，要兩個半小時。」她的指尖往手機輕敲了一下。

服務生為他送來德國花茶。

「交通花了很長的時間，結果也沒去阿爾罕布拉宮參觀。到了的當晚，我們坐在那裡的一家小酒館，酒館刻意在一角做了個人工洞穴，一位穿翠綠色繡花洋裝，別人叫她Esperanza的女人，調她的佛朗明哥吉他，有時搧她的扇子，卻整晚都沒有唱歌、彈奏。你呢？還記得嗎？我們一起去的，你有什麼印象呢？」

「嗯嗯，好像，牆上有一張鬥牛海報，印著一個早就死了的鬥牛士名字。」

「隔壁桌的男人喝著便宜的香艾酒，有個罐子放在地上，杯子裡漂著檸檬。」

「桌上還有一盞煤油燈，燈芯快燒完了，火焰一縮一縮。」

「有玻璃罩，塗了紅漆的那盞嗎？味道很刺鼻，你記得嗎？」

「記得，記得很清楚。」

「那就夠了。」（二）