聽見繁霜這話，丈夫臉上變了一下，「繁霜，我這不是著急嘛！」

「你急？我就不急嗎？你只知道你急，你怎麼不想想，我一個人在美國，又要工作，又要留心是不是有什麼機會，給你辦去美國的事！你怎麼就那麼不懂事！」說著，聲音就哽咽起來。

丈夫臉上浮起一絲慚愧，抬起手想給繁霜擦眼淚，被她一把甩開了，「少來！」丈夫又沉了臉，「你就是有鬼！」低低嘟噥著，到底不像剛才那麼理直氣壯了。

「你才有鬼！你說，我不在的這一年多，你都幹什麼了？經常和誰在一起？」

「你怎麼跟審賊似的呀？咱們這裡這麼小，我能跟誰在一起？我能做什麼？」

「我工作的地方更小！我告訴你，美國不像你想像得那樣，平時，人除了上班，根本沒有什麼社交！人家都是家庭活動！」繁霜哭出了聲，劇烈地抽噎起來，「只有我，一個人！你想過我的孤獨寂寞嗎？」

繁霜的哭聲讓丈夫一時間手足無措起來，「繁霜，不要哭了！我說錯了！我道歉！來，擦擦眼淚！我知道你辛苦了！我不應該逼你！我保證，再也不逼你了！」繁霜卻哭得更凶了。

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寒假很快過去了。繁霜離開的頭一天晚上，又仔細把兩個皮箱檢查了兩遍，才上了床。丈夫立刻擁住她，「繁霜，你這一走，什麼時候才能再回來？」

「你忘了？我暑假要回來，那個extension好像要在國內辦。」繁霜的臉藏在丈夫懷裡，聲音從丈夫胸前飄上來。

丈夫臉上僵了一下，「你真要辦這個？」繁霜抬起臉，「我們早就商量好的，不是嗎？費了這麼大勁！到現在還每年要給仲介付仲介費呢！就放棄了？我才不甘心呢！」（一九）