四大美女在一班（三一）

我們拚命學習、努力工作，為的是將來能謀個好職位，多掙點錢、買大點的房，能在京城把根扎下來。這些需求對格格都不存在，她生下來就住在北京最中心的地方，家裡的四合院論人均面積，比住樓房的不知道大了多少倍。她即使不讀研，也能在北京找個好工作。我們終於明白，格格在各方面的起點都比我們高，境界也比我們高，她比我們更多了些公共精神和人文關懷。

格格有兩句口頭禪「沒勁」、「夠勁」。我們嚮往的「老婆孩子熱炕頭」的小日子，對她完全沒有吸引力，屬於「沒勁」範疇。

我們覺得，她父母離異，唯一跟她住一起的二哥是紈褲子弟，過年時家裡沒什麼人，她一定挺孤獨淒涼。第一年春節，她摔了手腳，跟班裡幾個沒回家的同學一起在宿舍過的年。第二年春節，她竟在寒冬臘月去了全中國最北端的漠河，說是要看極光。結果兩手被凍傷了，用季風從蘭州帶來的羊油，擦了半年才算好。但一提起漠河的冷、北極光的美，她總是說「夠勁」。

第三年春節，她跑去雲南，翻山越嶺到一個同學在山寨的家過年。雲南同學以為她過完年就回北京了，誰知道她跟一群「驢友」騎車穿過國境，去了老撾的孟辛鎮，探尋茶馬古道。一路顛簸吃盡了苦頭，提起來卻讚不絕口：「夠勁！真夠勁！」

那時，她身上有一股天不怕地不怕的楞勁、猛勁，理性尚顯不足，心性也未完全沉穩。但她無疑是一塊優質鋼材，有待鍛造與打磨；假以時日，終將化為鋒利的武器。碩士三年，正是她不斷被打磨的過程，每一年都有不同的成長。

其他人離校後，都沒像金岩那麼頻繁有消息傳回來。（三一）