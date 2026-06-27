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世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

四大美女在一班（三一）

張幸
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我們拚命學習、努力工作，為的是將來能謀個好職位，多掙點錢、買大點的房，能在京城把根扎下來。這些需求對格格都不存在，她生下來就住在北京最中心的地方，家裡的四合院論人均面積，比住樓房的不知道大了多少倍。她即使不讀研，也能在北京找個好工作。我們終於明白，格格在各方面的起點都比我們高，境界也比我們高，她比我們更多了些公共精神和人文關懷。

格格有兩句口頭禪「沒勁」、「夠勁」。我們嚮往的「老婆孩子熱炕頭」的小日子，對她完全沒有吸引力，屬於「沒勁」範疇。

我們覺得，她父母離異，唯一跟她住一起的二哥是紈褲子弟，過年時家裡沒什麼人，她一定挺孤獨淒涼。第一年春節，她摔了手腳，跟班裡幾個沒回家的同學一起在宿舍過的年。第二年春節，她竟在寒冬臘月去了全中國最北端的漠河，說是要看極光。結果兩手被凍傷了，用季風從蘭州帶來的羊油，擦了半年才算好。但一提起漠河的冷、北極光的美，她總是說「夠勁」。

第三年春節，她跑去雲南，翻山越嶺到一個同學在山寨的家過年。雲南同學以為她過完年就回北京了，誰知道她跟一群「驢友」騎車穿過國境，去了老撾的孟辛鎮，探尋茶馬古道。一路顛簸吃盡了苦頭，提起來卻讚不絕口：「夠勁！真夠勁！」

那時，她身上有一股天不怕地不怕的楞勁、猛勁，理性尚顯不足，心性也未完全沉穩。但她無疑是一塊優質鋼材，有待鍛造與打磨；假以時日，終將化為鋒利的武器。碩士三年，正是她不斷被打磨的過程，每一年都有不同的成長。

其他人離校後，都沒像金岩那麼頻繁有消息傳回來。（三一）

精華 FAQ

  • 她生在北京最核心地段，家住四合院，生活資源與社會起點都高於多數同學，因此對就業、買房與扎根北京這些問題並不特別焦慮。

  • 她常用「沒勁」「夠勁」評價世界，不喜歡平淡安穩的生活，反而熱衷寒假外出探險，對艱苦行程與新鮮經歷充滿興趣。

  • 她曾在春節留宿宿舍、北上漠河看極光、南下雲南過年，還騎車穿越國境到老撾探訪茶馬古道，這些經歷讓她逐步被磨練成熟。

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