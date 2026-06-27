穿過最繁華的商業區，兩側的樹木漸漸茂密，周圍也安靜了下來。嫣然姊放慢腳步，指著路旁綠蔭掩映下的一座大宅子問：「知道這是什麼地方嗎？來，有獎競猜。」

「愛麗舍宮！」阿歡搶答，他最近打的一款特工遊戲裡，老出現這場景。他兩眼放光地問：「獎勵是啥？」

「獎勵你一個老巴黎才知道的冷知識。」嫣然姊笑了笑，「大家都知道這是法國總統府，但你們知道嗎？這地方最早的主人，是個靠投機倒把發大財的伯爵。後來路易十五為了討好情婦蓬帕杜夫人，才把它買下來送人。這宮殿的名字Élysée，在希臘神話裡就是極樂之地的意思。」

「哎，不對啊，嫣然姊，」阿歡撓了撓頭，一臉困惑，「剛才你說香榭麗舍是極樂世界，怎麼這總統府也是極樂？合著巴黎滿大街都是極樂啊？」

「行啊小夥子，耳朵挺尖！」嫣然姊樂了，「其實這名字的詞源都一樣。香榭麗舍是極樂田野，這宮殿順著路名，就成了極樂宮。你想想，在那幫老貴族眼裡，天天在這條街上住著、逛著，可不就跟當神仙一樣快活嗎？」

大夥兒發出一陣會心的鬨笑。方芳卻幽幽來了一句：「老貴族也不總是快樂的，他們也有落魄的時候。」

嫣然姊愣了愣，轉頭看向這個一路上悶聲不響的姑娘：「什麼？」

「我是說……」方芳放低聲音，似乎也意識到自己掃了興，「貴族也有失勢的時候。比如路易十六和他的王后，最後都上了斷頭台……」

嫣然姊卡殼了一秒。不過她到底是老江湖，立馬打著哈哈把話圓了過去：「到底是年輕人，看問題的角度就是不一樣！不過啊，現在是新時代了，只要大家遵紀守法，好日子長著呢。」（一○）