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繁霜（一八）

常湘雲
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繁霜臉上一紅，「我不太喜歡夏令時，現在美國人也在說要不要取消。幾個同事偶爾也會聊起來，但是大家好像都沒有什麼熱情。」。

幾乎所有人都很好奇，只除了丈夫，「你那些同事都是美國人？」繁霜撇一下嘴，「哪有！好幾個都跟我一樣，拿簽證的！」一個略有一點啞嗓子似的聲音，從對面飄過來：「她們也都是一個人在美國？還是家人都跟著去的？」繁霜順著聲音看過去，是丈夫的姊姊，臉上微微沉了一下，立刻就搖搖頭，「我不知道，那邊的人，一般不打聽別人的事。」

姊姊「喔」了一聲，看了一眼繁霜的丈夫，目光似乎有一點不快。丈夫拿起筷子，指著桌子上的一盤菜，「繁霜，這是你最愛吃的，吃一口，看看，是不是還是那個味兒？」繁霜笑了一下，夾了一筷子送進嘴裡，細細嚼著。丈夫看著她，目光殷殷的，「還是那個味兒吧？」繁霜抿著嘴笑著。眼角的餘光看見了丈夫姊姊臉上的不滿。

晚上回到自己家，繁霜看著丈夫的目光很不開心，「你姊姊那句話是什麼意思？」丈夫迎著繁霜的目光，眼神也有些凜凜的，「我還想問你呢！什麼叫不打聽別人的事？你打聽過你那些同事的事嗎？你不問，怎麼會知道別人在打聽你呢？」

繁霜沒料到丈夫反應這麼靈敏，不由得呆住了。丈夫冷笑了一下，「你心裡有鬼！」

「你才有鬼！」繁霜臉色變了，「我統共兩個星期寒假，還請了一個星期病假，就是為了能夠在家裡多待幾天！可是你呢？你合夥你姊姊來審判我，好像我做了什麼見不得人的事！你有良心嗎，你！」（一八）

精華 FAQ

  • 她說自己不太喜歡夏令時，也提到美國現在有人在討論是否取消，身邊同事偶爾會聊起，但大家普遍都沒有太大熱情。

  • 因為繁霜說在美國的人通常不打聽別人的事，姊姊聽後只是應了一聲，還看了丈夫一眼，神情明顯帶著不滿與猜疑。

  • 繁霜認為丈夫和姊姊聯手審問她，讓她感到被懷疑；丈夫則反指她故意迴避同事私事，懷疑她心中有鬼，雙方因此翻臉。

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