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四大美女在一班（三○）

張幸
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我們這些事後諸葛亮都批評金岩：或許人家馬上就要另開一條路，你就不能忍一下下？你這多管閒事，落了什麼好？

金岩說：「忍不了，必須管！普天之下，哪有閒事？」

她還真是這樣，什麼碰上了都要管一管。下次在街上有老頭跟她要錢，說是來找兒子，人沒找到，錢花光了。想回家回不了，連飯都吃不上了。金岩給老頭買了盒飯、買了火車票，把身上的現金都給了出去。我們說她肯定被騙了，現在行騙乞討的人太多了，騙了錢在老家蓋大瓦房。不料過了幾個月，老頭的兒子來找金岩還錢，還帶了一堆老家的土特產。

另一次，金岩在胡同看見老太太倒伏在地，同行的黃綺麗趕緊拉著她走，怕遭遇碰瓷訛詐，平白多了個奶奶養老送終。金岩不走，俯身仔細檢查了一下，沒有外傷。老太太意識還算清醒，讓金岩幫她把口袋裡的心臟病藥拿出來。

黃綺麗又是打電話報警、又是在周圍找證人，生怕到時候說不清。偏街陋巷，救護車不容易進來，金岩到路口找了輛私家車，跟車主協商，一起把老太太送到醫院。還好，沒大礙。老人家好了以後，一定要把金岩認作孫女。

我們都不明白，怎麼金岩碰上這些麻煩事，都有不錯的結果。其實，不是她運氣好，而是她不怕事。真要是碰到惡心人、糟心事，她也會像解決「路燈事件」那樣，精衛填海、愚公移山一般去解決。

我們這些外地孩子，靠著會考試的一點能力，千辛萬苦來京讀書，當然認定學習是正事、工作是大事。社會複雜、江湖險惡，哪有時間和精力，去管那些與前途無關的破事？（三○）

精華 FAQ

  • 因為她相信世上沒有真正的閒事，遇到不平或需要幫忙的人就該出手。她不是愛湊熱鬧，而是認為能救人、能解決麻煩，就不該袖手旁觀。

  • 金岩先替他買盒飯、買車票，還把身上現金都給了他。眾人原以為她受騙，沒想到幾個月後，老頭的兒子真的來還錢，還帶了家鄉土特產致謝。

  • 她先檢查老太太有無外傷，確認對方清醒後，找出心臟病藥，又請私家車協助送醫。最後老太太平安無大礙，還想認她做孫女。

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