「各位，假如你有幸年輕時在巴黎生活過，那麼你此後一生中不論去到哪裡，她都與你同在。因為巴黎，是一場流動的盛宴。」

我們的期待值瞬間被拉滿。阿歡興奮得直搓手，「那可不！美食、時尚、奢侈品！嫣然姊，我們在這兒就兩天，根本看不過來啊！」

「看不過來就抓重點。今天我的任務，就是帶大家用腳步丈量巴黎的歷史中軸線。」

我們跟著嫣然姊往前走。迎頭就是湛藍的天空，和正前方那座巍峨的凱旋門。

「大家看眼前這座拱門。」嫣然姊指著前方，聲音在清晨的微風中隔外清亮：「那是拿破崙當年給凱旋士兵許下的諾言。不過我們現在看到的這十二條放射狀林蔭大道，得歸功於1870年奧斯曼男爵對巴黎的大改造……」

面對這厚重的歷史，大夥兒的反應出奇統一─舉著手機一通狂拍。至於門上的浮雕到底刻的是哪場戰役，壓根沒幾個人真聽進去了。

「跟緊了，各位！」嫣然姊在前面招呼著，「我們現在踩著的，就是大名鼎鼎的香榭麗舍大道。在法語裡，這可是極樂世界的意思！

「看右前方，包下整個街角的那棟大樓就是LV全球總店，瞅見門口那隊伍沒？一年到頭天天這麼排著。緊挨著它的就是嬌蘭的百年老店。」

她轉過身，順著馬路一路指過去，「那斜對面挨在一塊兒的是迪奧和巴黎世家，再往前走兩步就是聖羅蘭。那個外牆亮閃閃的是卡地亞，邊上不遠還有第凡內……可以說，這條街兩邊湊齊了全世界最貴的牌子，隨便挑一家出來，拚的都是財大氣粗。」

我和阿歡脖子轉得像波浪鼓，兩隻眼睛根本不夠用，恨不得把那些閃著金光的招牌全刻進腦子裡。（九）