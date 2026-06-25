安妮臉上有些不忍，「我不像你，年輕灑脫，我不行，我都五十幾歲了。要不是為了兒子拿綠卡 ，也不會這把年紀了還骨肉分離。難得寒假，我是一定要回家去的！」繁霜看著安妮，「人活著都真不容易！」安妮拍拍繁霜的手，「你還年輕，這話說得這麼感傷！」

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上飛機前，繁霜給肖恩發了信息：「肖恩，我要回一趟中國，新年之後回來，先祝你聖誕及新年快樂！」肖恩很快就回了信：「香農，聖誕快樂！我會想你的！」

繁霜笑了，看著手機，把肖恩從手機的通訊錄裡刪除了。

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回到家，繁霜很開心，又有一點心事重重，家族聚會的時候，不時就走神了。有人問她美國的事情，她會露出茫然的神情，講了將近三十年的家鄉話，似乎一下子變成了她聽不懂的語言，「什麼？」身旁的人都愣了。

丈夫忙出來打圓場：「繁霜還在倒時差。」大家都了解地笑了，看著繁霜，「咱們和美國差多少小時啊？」繁霜歪著頭想想，「夏天的時候十五個小時、冬天十六個小時，不過他們夏令時特別長，從每年三月開始，一直到十一月結束。」

大家臉上都露出來吃驚，「美國還有夏令時？」繁霜笑了，「是啊，我到美國的時候，他們正在夏令時時間，沒什麼感覺，以為和國內就是十五個小時。沒想到十一月，變成十六個小時，給家裡打電話還出了一點狀況。」說著扭臉看著丈夫，「你還記得吧？」

丈夫摸摸頭，「記得，那次好像我沒有接到，你還挺著急的。」（一七）