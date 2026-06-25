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Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

四大美女在一班（二九）

張幸
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每次超載出遊都平安無事，最後吃了罰單皆因金岩的多管閒事。有一次從城外回來，遭遇堵車，進城的道路大排長龍，出城的車卻寥寥無幾。伸著脖子看不見前面什麼情況，大家猜想一定是出了交通事故。等了一個多小時，長龍紋絲不動，金岩認定前面沒人調度，很氣憤：「就這麼乾堵著嗎？哪怕把隔離墩挪一挪，把對面出城的路分出一條來，進城的車也能慢慢過去啊！」

說著就發動引擎，要到前面去看看。眾人趕緊攔住，說別往槍口上撞了。前面有警察，只要一探頭，就能看見後排四個人──再說哪兒有路讓你開到前面？

她一抬下巴，「對面沒車就不算逆行。」把三個男生趕下車規避超載──趕一個誰都不下去，都趕下去三個人好作伴。

她就這樣眾目睽睽之下，逆行開到事故現場，理直氣壯地說自己是來「提建議」的。結果不但被警察訓斥一番，還「喜獲」罰單一張。

拐回去接男生時，那麼一小會兒，長龍更長了。金岩不想開到隊尾，瞅見一個空檔，來了一個掉頭，見縫插針強行擠入。不想這頭也有警車，給逮個正著，又得罰單一張。她天真又執拗，非要跟警察爭辯自己原先就在這兒，是好意去前面幫忙。甚至瞅見前面真的開始挪隔離墩，還得意地指著讓警察看，說那就是她的主意。車上的女生早被嚇住，趕緊替她認錯道歉收場。

那一天，金岩把兩個美女放到最近的地鐵站，才回去接男生們。那三個倒霉蛋坐在草地上打撲克，天黑了，才盼到金岩的大吉普。（二九）

精華 FAQ

  • 因為進城道路長時間堵死不動，她認定前面可能出了事故又沒人調度，便想逆行到前方查看，順便向現場提出疏導建議。

  • 她先把三個男生趕下車，讓車上只剩兩位女生，以此規避超載風險，接著便在眾人注視下逆行駛向事故現場。

  • 金岩回頭接人時又被警車攔下，還因掉頭強行插入車流再吃一張罰單，反覆耽擱後，三名男生只能在草地上打牌等到天黑。

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