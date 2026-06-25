四大美女在一班（二九）

每次超載出遊都平安無事，最後吃了罰單皆因金岩的多管閒事。有一次從城外回來，遭遇堵車，進城的道路大排長龍，出城的車卻寥寥無幾。伸著脖子看不見前面什麼情況，大家猜想一定是出了交通事故。等了一個多小時，長龍紋絲不動，金岩認定前面沒人調度，很氣憤：「就這麼乾堵著嗎？哪怕把隔離墩挪一挪，把對面出城的路分出一條來，進城的車也能慢慢過去啊！」

說著就發動引擎，要到前面去看看。眾人趕緊攔住，說別往槍口上撞了。前面有警察，只要一探頭，就能看見後排四個人──再說哪兒有路讓你開到前面？

她一抬下巴，「對面沒車就不算逆行。」把三個男生趕下車規避超載──趕一個誰都不下去，都趕下去三個人好作伴。

她就這樣眾目睽睽之下，逆行開到事故現場，理直氣壯地說自己是來「提建議」的。結果不但被警察訓斥一番，還「喜獲」罰單一張。

拐回去接男生時，那麼一小會兒，長龍更長了。金岩不想開到隊尾，瞅見一個空檔，來了一個掉頭，見縫插針強行擠入。不想這頭也有警車，給逮個正著，又得罰單一張。她天真又執拗，非要跟警察爭辯自己原先就在這兒，是好意去前面幫忙。甚至瞅見前面真的開始挪隔離墩，還得意地指著讓警察看，說那就是她的主意。車上的女生早被嚇住，趕緊替她認錯道歉收場。

那一天，金岩把兩個美女放到最近的地鐵站，才回去接男生們。那三個倒霉蛋坐在草地上打撲克，天黑了，才盼到金岩的大吉普。（二九）